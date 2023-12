Alessandro Benetton, Defensor Mundial del Año para la sostenibilidad

La Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas (UNCA, por sus siglas en inglés), le otorgó a Alessandro Benetton el premio al Defensor Mundial del Año 2023 por su «dedicación y liderazgo en la promoción de políticas sostenibles como presidente de Edizione SpA, una de los principales sociedades de cartera de Europa».

Alessandro Benetton fue galardonado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres quien subrayó el compromiso del empresario italiano, al frente de Edizione SPA a partir de 2022, con la promoción de la cultura de los criterios ESG de la ONU dentro de una amplia cartera de actividades que emplea a más de 70.000 personas y abarca todo el mundo, desde las infraestructuras de movilidad con Mundys a la distribución alimentaria (Avolta), la vestimenta (United Colors), la agricultura y lo digital, asumiendo el reto de un desarrollo que no genere desigualdades, sino que se distribuya equitativamente entre mujeres y hombres y entre generaciones.

El premio es un reconocimiento al enfoque estratégico que Alessandro Benetton ha desarrollado a lo largo de los años aplicando las enseñanzas que recibió en Harvard de Michael Porter en las actividades de 21Invest —el grupo de inversión europeo que fundó en 1992— y con el que más tarde se unió a la Iniciativa de Valor Compartido como primera empresa de capital riesgo del mundo. Se trata de un camino de compromiso constante que lo ha llevado a utilizar la sostenibilidad como parte integral del proceso de creación de valor invirtiendo, nuevamente con 21Invest, en empresas que han crecido y se han hecho competitivas mejorando las condiciones económicas y sociales de las comunidades en las que trabajan.

El premio destaca también la introducción por parte de Benetton de una nueva cultura empresarial sostenible en Edizione SPA, a través de iniciativas llevadas a cabo por empresas como Mundys, la matriz de las infraestructuras cuyas sociedades patrimoniales presentes en 24 países reducirán a la mitad sus emisiones para 2030 —hasta llegar a cero a más tardar en 2040— y a la que el Foro Económico Mundial ha confiado el liderazgo de la mesa de negociaciones para guiar el proceso de descarbonización del transporte aéreo mundial. Dicho resultado se ha obtenido también sobre la base de los resultados alcanzados por Aeroporti di Roma, que con el aeropuerto de Fiumicino está desempeñando un papel de liderazgo a nivel mundial no solo en términos de calidad del servicio —reconocido con 5 estrellas Skytrax y por sexto años consecutivo calificado como el mejor aeropuerto de Europa— sino también por los proyectos estratégicos de descarbonización, como el compromiso de Abertis para favorecer la movilidad eléctrica a través de la instalación de innovadoras estaciones de recarga en sus principales redes.

La ceremonia de entrega de los premios UNCA Awards, se celebró el viernes 15 de diciembre en Casa Cipriani en Nueva York, en el que también participaron Sharon Stone, elegida Ciudadana Mundial del Año, y Sofia Carson, Defensora Mundial del Año por sus actividades como embajadora de Unicef.

El premio se otorga cada año a personalidades de alto nivel que trabajan en la búsqueda de soluciones a problemas mundiales, desde la resolución de conflictos hasta la ayuda humanitaria, desde el control de enfermedades hasta el cambio climático… Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el presidente Bill Clinton, Richard Branson, Ted Turner, el profesor Jeffrey Sachs, Nicholas Cage, Stevie Wonder y Michael Douglas.

«Es un honor para mí recibir este reconocimiento por mi compromiso con el desarrollo sostenible, justo en los días en que se ha alcanzado el importante acuerdo de Cop28 de abandonar los combustibles fósiles para 2050. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar para lograr este objetivo. Por mi parte, haré todo lo posible para honrar un premio que me ha sido otorgado por quienes llevan a cabo a diario una incansable labor de información y verificación de los hechos, sin la cual sería difícil comprender el verdadero alcance de los grandes retos a los que nos enfrentamos y encontrar las estrategias adecuadas para reaccionar —comentó Alessandro Benetton— gracias al encuentro con Michael Porter siempre he considerado que hacer negocios es generar valor no solo para la empresa que trabaja, sino también para la comunidad de la que forma parte, garantizando un desarrollo estable y sostenible para todos los implicados».