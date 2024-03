Álvaro Martínez-Echevarría: "Rechazamos ofertas de fondos de inversión por mantener la independencia"

¿Qué otros hitos destacaría?

Ante un mercado laboral cada día más mundializado, el IEB ha buscado alianzas con algunas de las mejores universidades del mundo, como la London School of Economics, The Warthon School, Fordham University o la escuela de negocios de la City University of London. En dichas sedes nuestros alumnos realizan estancias académicas internacionales. Hemos alcanzado también un acuerdo con el Regulador Financiero del Gobierno egipcio y Helwan University, una de las universidades más prestigiosas y reconocidas de Egipto, donde impartimos varios módulos de un máster en «Inclusive Responsible Banking» con la participación de instituciones regulatorias bancarias del país. Por otro lado, hemos incluido además diferentes programas tanto en áreas de Grado como de Posgrado, que se pueden realizar de manera simultánea en cuatro años. Asimismo, los grados de Derecho o ADE se pueden simultanear con nuestro histórico Máster en Bolsa y Mercados Financieros (en inglés o en español) o los más recientemente lanzados, como el de Business Analytics o el de Relaciones Internacionales, ambos impartidos en inglés.

Acaban se inaugurar un nuevo campus que ha supuesto una inversión de alrededor de 40 millones de euros. ¿Albergará nuevos programas?

El salto cuantitativo y cualitativo que va a suponer el paso de los 3.220 metros cuadrados de nuestra actual sede a los 10.000 metros de las nuevas instalaciones, no será tanto para incrementar el número de alumnos como para ampliar los espacios educativos y facilitar el uso de medios materiales y tecnologías avanzadas. Además, el hecho de que la nueva ubicación, en el distrito de Moncloa-Aravaca, esté rodeada de vegetación y arbolado ayudará a que los estudiantes puedan combinar naturaleza y actividades académicas. Las nuevas tecnologías nos han abierto la oferta formativa incluyendo conocimientos muy demandados hoy en día en el mercado, como son los estudios en Analytics o el uso de herramientas como Bloomberg, todo ello siempre orientado a que nuestro alumno practique en las aulas, enfrentándose a casos y aplicaciones reales que le ayuden luego a una rápida puesta en valor en su trabajo profesional. Para 2024, contamos con programas especializados en Inversiones Alternativas, Seguros y Gestión de Riesgos, Tecnología y Derecho, así como un curso en Gestión de Patrimonio para deportistas de élite en el marco de innovación y empleabilidad, como ejes estratégicos de la institución. La ampliación del número de másteres y títulos va también unida al impulso de nuestra formación online.

¿Cuál ha sido el crecimiento de las escuelas de negocio en España?

La demanda de formación en España ha crecido de una manera importante debido a las elevadas exigencias del mercado laboral y a la obligación de diferenciarse para tener mayores oportunidades profesionales. Por eso, las universidades y escuelas de negocios españolas se han convertido en un sector cuyo crecimiento en los últimos años está provocando interés por parte de muchos fondos de inversión. Estamos convencidos de que el crecimiento debe estar siempre unido al rigor, a la exigencia y a la formación en los valores morales que debemos impulsar los responsables de la dirección y gestión de las instituciones educativas. El riesgo de que puedan verse afectados estos planteamientos, es lo que ha llevado al IEB a rechazar las ofertas de entidades mercantiles que han mostrado su deseo de participar en nuestra institución. Preferimos continuar siendo una asociación sin ánimo de lucro, figura que garantiza la necesaria independencia para lograr nuestros objetivos.

¿Qué les diferencia de otras escuelas de negocio?

Sabemos que el mercado cambia, y el IEB es tremendamente flexible a la hora de adaptar las nuevas exigencias de los mercados. Nuestra posición de liderazgo, sobre todo en materia jurídica y financiera, se ha logrado de una manera importante gracias a los profesionales de prestigio que, perteneciendo al mismo tiempo al claustro del IEB, adaptan la formación a aquellas situaciones novedosas y actuales a las que se van a enfrentar nuestros alumnos en sus vidas profesionales.

¿Hasta qué punto la IA podría cambiar el método de enseñanza en las escuelas de negocio?

La IA y las nuevas tecnologías están cambiando absolutamente todos los sectores. El método de enseñanza y el sector educativo deberían ser punta de lanza en esta actualización de las habilidades demandadas en el mercado. Siempre hemos apostado por una formación práctica, huyendo de métodos convencionales como la exclusividad de la memoria o el trabajo repetitivo.