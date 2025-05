Las amenazas de Trump frenan al Ibex 35

Jornada marcada por las amenazas arancelarias de Donald Trump, que una vez más al comprobar que el rendimiento de los bonos se disparaba, ha decidido actuar. La caída de los rendimientos tras este anuncio debido a los riesgos de recesión que genera, sólo dará más razones para que el presidente Trump prolongue la guerra comercial, dado que cumple con algunos de sus objetivos, tipos más bajos, menor rendimiento de los bonos, debilidad en el dólar o caídas en el precio del petróleo.

El Ibex 35 se ve penalizado por el incremento de la incertidumbre, aunque después de una fuerte corrección posterior al anuncio del presidente ha conseguido recuperar terreno. Entre las empresas más penalizadas del día encontramos a los sectores más cíclicos de la economía, como los bancos o las empresas ligadas a las materias primas. Entre el sector financiero, Bankinter es la compañía que más sufre sus consecuencias al descontar el mercado nuevos recortes de tipos por parte del BCE con el objetivo de compensar la caída económica en la región. Aunque el mercado espera dos recortes de tipos, creemos que terminará el año haciendo al menos tres recortes en las cinco reuniones que todavía quedan por delante. Otras compañías que están sufriendo durante la jornada son los valores ligados al consumo como Inditex o Puig y las empresas de turismo. Compensando esas caídas se encuentran las utilities, revalorizándose debido a su carácter defensivo y su dependencia a los intereses de la deuda, algo que también estamos viendo en las empresas de telecomunicaciones o de real estate. Camino aparte lleva Indra. La compañía sigue subiendo ante la expectativa de un mayor gasto en el sector, acercándose paso a paso a cumplir su plan estratégico.

Wall Street cotiza con caídas debido a las amenazas de Trump, que de nuevo ponen en la mesa la posibilidad de entrar en un escenario de estanflación o de recesión. En principio, el aumento del arancel del 50% a la UE entraría en vigor el 1 de junio porque las conversaciones no están avanzando. Los mercados esperaban que las noticias sobre aranceles se hubieran calmado hasta que expirara al menos la pausa de 90 días, pero claramente no es así. La incertidumbre ha llegado para quedarse y creemos que ahora nos espera un período de alta volatilidad. A nivel corporativo el anuncio de futuros aranceles del 25% sobre Apple si la compañía no trasladaba la fabricación del iPhone a Estados Unidos está siendo la nota más destacada de la jornada. Por el lado positivo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que se anunciarán acuerdos comerciales con otras naciones antes de que expire la pausa de 90 días, lo cual ha añadido algo de optimismo en los mercados.

En Europa, los números rojos son la tónica común del día. Los aranceles han golpeado el corazón de algunas de las industrias más grandes de la región, lo que puede dificultar que el mercado se recupere. El sector del lujo se ve muy afectado, con LVMH, Hermès y Kering cayendo más del 3%, mientras que las empresas automovilísticas con peor rendimiento hasta el momento son Ferrari, Stellantis N.V., BMW y Mercedes-Benz, todas con caídas superiores al 3%.

Una de las consecuencias de la guerra arancelaria es la debilidad que estamos viendo en el dólar, que sufre su mayor caída en las últimas seis semanas, castigado además debido a las implicaciones que puede tener la reforma fiscal de Trump, ya que aumenta los temores sobre el aumento de la deuda estadounidense. Estos movimientos ofrecen un impulso al alza en el precio de las materias primas. El oro vuelve a ser protagonista alcista, culminando su mejor semana en el último mes, aprovechando las dudas sobre la deuda de la primera potencia mundial y el incremento en la incertidumbre.