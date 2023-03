Alquilar un piso: ¿es mejor con o sin muebles?

Alquilar una vivienda vacía es una alternativa a la que recurren la mayoría de propietarios, ya que de esta forma consiguen una nueva fuente de ingresos para poder hacer frente a los numerosos obstáculos económicos actuales. No obstante, antes de tomar la decisión de poner en alquiler nuestro inmueble será necesario conocer las respuestas a una larga lista de preguntas para saber si nos conviene llevar a cabo esta operación o no.

Una de las dudas más típicas que surge entre aquellos que quieren poner su vivienda en alquiler es si deben arrendarla con muebles o sin ellos. Por norma general, los pisos amueblados pueden alquilarse a un mayor precio, sin embargo, hay ciertos inquilinos que prefieren viviendas vacías para decorarlas a su gusto. Entonces, ¿cuál es la opción más acertada? Para aquellos que les surge esta pregunta, desde el portal inmobiliario de Fotocasa analizan las ventajas e inconvenientes de alquilar un piso amueblado o sin amueblar.

Alquilar piso con muebles

Los caseros que deciden poner en alquiler una vivienda con el mobiliario listo para que los inquilinos puedan entrar a vivir nada más firmen el contrato acarrea una serie de ventajas e inconvenientes.

Esta opción capta el interés de aquellos inquilinos que no quieren invertir dinero en la vivienda, ya que no quieren gastar sus ahorros en muebles para un piso que no es de su propiedad y en el que pueden estar de forma temporal.

Asimismo, el propietario podrá reutilizar e incorporar muebles para la vivienda de alquiler e incluso adaptarlos en función del tipo de inquilino y sus necesidades, es decir, si el arrendatario es un estudiante, el casero podrá colocar escritorios.

Sin embargo, optar por esta opción también tiene sus inconvenientes. En el caso de que el inmueble tenga un mobiliario viejo, esto puede dar un aspecto poco deseable a la vivienda, haciendo que sea más complicado poder captar a posibles inquilinos. Además, si los muebles sufren desperfectos por el paso del tiempo o un mal uso, el propietario deberá amortizarlos.

En este contexto, los propietarios que quieran alquilar la vivienda amueblada pero la tengan vacía, deberán llevar a cabo una inversión económica significativa en mobiliario para proporcionar a los inquilinos lo básico.

Alquilar piso sin muebles

Alquilar una vivienda vacía tiene una principal ventaja para el casero, y es que este no deberá preocuparse por invertir en mobiliario ni en su conservación cuando finalice el contrato del alquiler. No obstante, esta no es la única.

Esta opción puede ser muy suculenta para los futuros inquilinos, ya que la primera visión de la vivienda será amplia, luminosa y limpia causando un efecto positivo en estas personas. Además, los arrendatarios tendrán la opción de decorar el inmueble a su gusto para sentirse como en casa, sin que un mobiliario antiguo suponga un obstáculo para ellos.

"Los inquilinos que están buscando pisos en alquiler sin amueblar suelen requerir la vivienda para largas estancias, lo que puede ser una gran ventaja para ti, ya que se reduce la posibilidad de tener que buscar nuevos inquilinos continuamente", señalan desde el portal inmobiliario.

No obstante, alquilar una vivienda sin amueblar podrá suponer perder la oportunidad de arrendarla a aquellos que necesiten un piso con mobiliario y además el precio del alquiler tendrá que ser más bajo, ya que el inquilino deberá adquirir estos muebles por su cuenta.