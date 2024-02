Así es como puede hacer transferencias seguras entre familiares con Bizum

Casi 26 millones de personas en nuestro país utilizan a diario Bizum. El servicio de pago entre particulares nació hace ya ocho años con el objetivo de crear un "método universal, sencillo, inmediato y seguro de pago online". Aunque este era desconocido por muchos en 2016, la aplicación cuenta ya con 38 bancos afiliados, más de 58.000 comercios online y 9.450 ONG a las que donar.

"La plataforma de pago de la banca española que permite hacer transferencias entre familiares de la forma más rápida y segura que podrás encontrar", aseguran desde Bizum. Las transferencias entre familiares son una práctica habitual en la actualidad y, para poder hacerlas, incluso cuando los integrantes del núcleo familiar son de diferentes entidades bancarias, solo será necesario seguir estos pasos:

El primer paso será abrir la aplicación bancaria y escoger la opción de "Bizum".

Lo siguiente será abrir la agenda y seleccionar el contacto y número de teléfono del familiar al que se quiere enviar el dinero.

al que se quiere enviar el dinero. Por último se tendrá que introducir la cantidad de dinero que se quiera enviar, añadir un concepto y confirmar la operación. De esta forma, el dinero se enviará de forma instantánea a la cuenta del familiar.

Pero, ¿se pueden realizar transferencias entre familiares que no tienen la aplicación? Al enviar dinero a través de Bizum a una persona que no cuente con esta app, esta recibirá un mensaje de texto con todos los pasos para convertirse en un "bizumer" y así poder recibir las transferencias entre familiares que no hayan caducado. "Si el destinatario no se registra, la operación se cancelará automáticamente tras siete días desde la fecha de envío", explican desde la solución de pagos.

Ventajas de hacer transferencias entre familiares

Hacer un regalo entre varios, pagar suscripciones a medias a Netflix o Spotify o hacer la compra conjunta y después pagar con Bizum son situaciones en las que las transferencias entre familiares son una práctica habitual, las cuáles conllevan una serie de ventajas: