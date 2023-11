¿Qué ocurre si hago un Bizum a alguien que no tiene?

La aplicación de Bizum se ha vuelto un imprescindible para los más de 25 millones de usuarios que la utilizan día a día. Y es que esta plataforma se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados en nuestro país, ya que permite al interesado enviar y recibir dinero al instante a través de un número de teléfono, pagar en comercios online, donar a una ONG o incluso pagar un recibo desde el teléfono móvil.

No obstante, pese a la innegable popularidad de esta aplicación entre los "bizumers", a día de hoy hay algunos españoles que todavía se resisten a utilizarla. Entonces, ¿qué ocurre si se hace un Bizum a alguien que no tiene? Aunque se haga un Bizum a una persona que no lo tenga, el dinero seguirá estando "seguro y controlado", tal y como explican desde la aplicación.

Al enviar un Bizum a una persona que no está dada de alta en el sistema, el destinatario recibirá en ese momento un mensaje de texto. En este SMS se le advierte que se le ha enviado una cantidad de dinero y quién se la ha enviado. Asimismo, en este mensaje se le indica al destinatario que para poder recibir el dinero que le han enviado, deberá darse de alta en esta aplicación en menos de 48 horas, siguiendo siempre los pasos indicados por la entidad bancaria. En el caso de que el destinatario no se dé de alta en un plazo de dos días, la transferencia no llegará a materializarse y, por tanto, el dinero no saldrá de la cuenta.

Una persona también puede solicitar que alguien que no tenga la aplicación que le pague una cantidad a través de Bizum. "El mecanismo es parecido al anterior: la persona a la que se le solicita el pago recibirá un SMS pidiéndole el abono y durante siete días podrá registrarse como usuario de Bizum y, si quiere, realizar el pago", asevera la aplicación.

Aquellos más reticentes a hacerse "bizumers" pueden plantearse cuáles con las ventajas de usar Bizum para enviar dinero. Por ello, desde esta aplicación comparten aquellas razones de peso para sumarse a esta comunidad: