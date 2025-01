La banca encarece las transferencias un 134% para igualar el coste de las ordinarias e inmediatas por la normativa de la UE: este es su nuevo precio

Este jueves, 9 de febrero, entra en vigor el Reglamento de la UE que obliga a igualar el precio de todas las transferencias bancarias, las inmediatas y ordinarias. El coste común al que finalmente quedan fijadas es de 2,95 euros, lo que supone un encarecimiento del 134% del precio de las transferencias ordinarias de los dos últimos años. En el lado contrario, las transferencias inmediatas que ha venido ofreciendo la banca en este mismo periodo ascendían hasta los 3,65 euros en 2023 y a 3,69 euros en 2024. Por lo tanto, el nuevo precio común supone un abaratamiento de las inmediatas casi del 20%.

Esta equiparación procede de un reglamento aprobado el pasado febrero por el Parlamento Europeo, que obliga a todos los bancos europeos a ofrecer a sus clientes transferencias inmediatas (10 segundos durante las 24 horas del día) a un precio igual o inferior al de las transferencias ordinarias, que en la gran mayoría de los casos son gratuitas al estar incluidas en los programadas de fidelización de las entidades. En consecuencia, con el reglamento, las inmediatas también pasarían a estar libres de costes.

Por ello, Asufin concluye que este incremento no impactará a la mayoría de los clientes, que seguirán sin pagar estas comisiones, ahora también en las transferencias inmediatas, por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades (por domiciliación de nóminas, recibos, contratación de productos, etc.) y por un contexto claramente marcado por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum.

Asufin alerta, sin embargo, de que las transferencias por Bizum, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usar esta opción si no se conoce al destinatario. "Las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente, tanto si se trata de transferencias SEPA como internacionales. Cada banco tiene su hora de corte para el envío del dinero, que oscila entre las 11:00 y las 14:00h, de lunes a viernes. Y si la transferencia se ha realizado fuera de esa horquilla, el cliente dispone de varias horas para anularla, hasta el día siguiente", informa.

No ocurre lo mismo con las transferencias inmediatas, que tardan en hacerse efectivas diez segundos, o cuando el dinero ha salido ya de la cuenta del cliente. Por último, señala que la Comisión Europea está trabajando para implementar mejoras técnicas que dificulten un uso indebido, como mostrar las iniciales del nombre del destinatario o la comprobación previa del IBAN.