El Banco de España advierte sobre los riesgos del "compra ahora y paga después"

Vas a un comercio y gastas más de lo que tenías previsto, pero en la caja te ofrecen una solución rápida para fraccionar y aplazar el pago: "compra ahora y paga después" ("Buy Now, Pay Later", en inglés). Hasta ahora, para pagar un compra a plazos el consumidor tenía que recurrir a una tarjeta de crédito y, por lo general, abonar intereses que rondan el 18%. Sin embargo, cada vez más comercios online y físicos ofrecen la posibilidad de dividir el importe de la compra en varias mensualidades y sin pagar intereses gracias "compra ahora y paga después . Pero, ¿qué riesgos conlleva? El Banco de España lo explica en su Portal del Cliente Bancario.

Este método consiste en fraccionar y aplazar los pagos de las compras realizadas por el consumidor, ya sea en un punto de venta físico u online y está pensado básicamente para compras de importes no muy elevados (por ejemplo, moda, deporte o electrónica). El consumidor puede decidir en el momento de la compra si desea aplazar el pago mediante un crédito concedido casi de forma automática que deberá devolver en cuotas mensuales.

Estos créditos pueden tener o no intereses y comisiones, dependiendo de la oferta de la entidad, aunque es frecuente que no los tengan. "No obstante, hay que valorar que, en caso de no atender el pago de alguna de las cuotas acordadas, la entidad podría cobrar intereses de demora y comisiones por impago, lo que elevaría de forma importante el coste del crédito recibido", advierte el Banco de España.

Una de las principales ventajas para el consumidor del “compra ahora y paga después” es la inmediatez en su proceso de aprobación, además de la flexibilidad financiera, pues puede pagar más adelante lo adquirido en el momento, como por ejemplo los libros y materiales escolares cuando comienza el curso para no tener que hacer un gran desembolso de golpe.

No obstante, antes de hacer uso de este método, es importante que conocer también los riesgos que implica. El Banco de España los recopila:

-El "compra ahora y paga después" puede provocar una falsa sensación inmediata de ahorro y, por tanto, puede generar un riesgo auténtico de sobreendeudamiento si se financian varias compras con este sistema y se incrementan considerablemente los gastos en meses futuros, comprometiendo el dinero del que se dispondrá a medio y largo plazo.

-Este método para aplazar pagos no se percibe como un crédito y, por tanto, no se le dedica el mismo nivel de atención a la información recibida durante el proceso de comercialización y contratación, como ocurriría con cualquier otro tipo de financiación. Esto puede dar lugar a sorpresas desagradables en el futuro, como el cobro de comisiones e intereses inesperados.

El Banco de España concluye que recurrir a la opción "comprar ahora y pagar después" resulta muy tentador, pero puede fomentar la compra impulsiva. "Por ello, debe primar la sensatez en las decisiones de compra para evitar el sobreendeudamiento y comprometer las finanzas personales a medio o largo plazo", aconseja el organismo.