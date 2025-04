Bill Gates, magnate empresarial, sobre su fortuna: "Mis hijos...."

Aunque tener mucho dinero puede parecer la solución a muchos de los problemas de la vida, la realidad es que poseer tanta riqueza puede suponer problemas en el futuro. Si bien el dinero abre puertas a oportunidades, acceso a mejores recursos y una vida de comodidad, no está exento de complicaciones.

Un ejemplo de persona multimillonaria sería Bill Gates. Se trata de uno de los empresarios, programadores y filántropos más influyentes del mundo. Nacido el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Estados Unidos, es mundialmente conocido por ser el cofundador de Microsoft, la empresa que revolucionó la informática personal con el sistema operativo Windows.

Desde joven mostró un gran talento para la programación y, junto a su amigo Paul Allen, fundó Microsoft en 1975. Bajo su liderazgo, la compañía creció hasta convertirse en una de las más grandes y exitosas del mundo, lo que le ha llevado a ser uno de los hombres más ricos del planeta.

Ante esta gran fortuna, el empresario ha dejado unas declaraciones que no han quedado exentas de polémica. Y es que lo lógico es que, una vez Bill Gates muera, su patrimonio sea heredado por sus hijos. Sin embargo, el empresario ha optado por tomar una decisión que no ha dejado indiferente a nadie.

La decisión de Bill Gates sobre su dinero

Sus hijos no van a vivir "del cuento". Algo así ha querido dejar claro el magnate durante una reciente entrevista en el podcast "Figuring out with Raj Shamani". El empresario de 69 años ha reconocido que no tiene intención de dejarle su fortuna de más de 169.000 millones de dólares a sus tres hijos, si no que les dejará tan solo "un 1% de su riqueza".

Según ha afirmado el propio Bill Gates, no quiere que sus hijos se vean "eclipsados" por la increíble suerte y buena fortuna que ha tenido. No obstante, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que posee, este 1% supone una cifra económica muy elevada. En concreto son 1.620 millones de dólares, lo que seguiría colocando a sus hijos en el 1% superior mundial por nivel de activos.

Además, Gates añade que sus hijos "han recibido una educación fantástica y muchas oportunidades", pero que "no les haría ningún favor si les diera más", debido a que cree que deben ser capaces de desenvolverse y ser exitosos en este mundo "sin la sombra de su padre".

¿Dónde va el resto de dinero?

Desde hace bastantes años, la fortuna del fundador de Microsoft se ha ido reduciendo debido a las grandes donaciones que está realizando a su propia fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates.

En concreto, el cofundador de Microsoft ha donado 100.000 millones de dólares de su dinero, y planea seguir contribuyendo a esta fundación para "devolverle al mundo todo lo bueno que le ha dado a él", tal y como explicaba en la presentación de su libro 'Source Code: My Beginnings'.

¿Quiénes son los tres hijos de Bill Gates?

Bill Gates tiene tres hijos con su exesposa, Melinda Gates. Estos son: