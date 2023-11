Black Friday: más del 40% de los españoles comprará algo pese a la inflación

Muchos son los comercios que se están preparando para la llegada del conocido Black Friday, ya que apenas queda una semana para que de comienzo uno de los periodos de descuentos más esperado por los consumidores, incluso en un momento condicionado por la inflación y los elevados precios. Tanto es así, que el 44% de los españoles comprará algún producto durante el "viernes negro", según un estudio realizado por la compañía de marketplaces en Europa Adevinta.

No obstante, el incremento del coste de vida si que ha afectado al 24% de la población, ya que estos españoles dudan todavía de si comprarán productos nuevos e incluso siete de cada diez afirma que se planteará aún más las compras este año.

De aquellos encuestados que no comprarán productos nuevos este año, la mitad no lo hará porque no necesita nada nuevo aunque sea Black Friday, el 24% porque considera que esta fecha aboca al consumismo, y el 22% de ellos porque intenta comprar menos.

La sostenibilidad también juega un papel importante en esta fiesta del consumismo, ya que más de la mitad de los españoles piensa más sobre qué comprará debido a la crisis climática, sobre todo en el caso de los mayores de 55 años (57%). Asimismo, el 7% de los encuestados no comprará nuevos productos por el "viernes negro" al considerar que no es sostenible.

En este contexto, el 68% de los consumidores está considerando la compra de productos en mercados de segunda mano por Black Friday, no solo por ser sostenible, sino también por el ahorro, según datos de la encuesta elaborada por Milanuncios. El 36% de los españoles que apuesta por el uso de las plataformas de segunda mano lo hace por ser sostenible, ya que reduce el impacto medioambiental, mientras que el 34% las utiliza por el ahorro al tener precios más competitivos.

Casi el 40% de los españoles considera que las ofertas del Black Friday son una estafa

En lo que respecta a la satisfacción de comprar durante el "viernes negro", el 43% de la población afirma que le gusta adquirir productos nuevos durante esta fecha. Esto se debe a que más de

la mitad considera que la publicidad y la cobertura mediática en torno a este acontecimiento propicia y le anima a comprar, sobre todo en el caso de los más jóvenes, que alcanza el 71% de quienes tienen entre 25 y 34 años, y el 68% de entre 16 y 24 años. No obstante, no todos se sienten tan interpelados por la publicidad como los

mayores de 55 años (36%), seguidos por la población de entre 45 y 54 años (53%) y 35 a 44 años (59%).

Además, un 39% de los españoles considera que algunas de las ofertas del Black Friday, sobre todo en el caso de aquellos que tienen entre 35 y 44 años (41%) en contraposición a la franja de entre 45 y 54 años (37%).

“Las compras en Black Friday siguen demostrando, un año más, la alta confianza de los y las consumidoras en el canal online. Sumado a ello, el contexto inflacionista y la preocupación por el cambio climático también están impulsando las transacciones de segunda mano", explica el CEO de Adevinta Spain, Román Campa.