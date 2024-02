Bloqueos de carreteras y afectaciones al tráfico en toda España por las protestas de los agricultores

Las protestas de los agricultores se extienden como la pólvora hasta el último rincón de la geografía española provocando cortes de carreteras y problemas en la circulación. El viernes pasado, las organizaciones agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, decidieron mantener su plan de protestas para todo el mes de febrero ante la falta de soluciones inmediatas por parte del Gobierno español y la UE para atajar la crisis del campo. Sequía, costes de producción disparados y precios que no los cubren, competencia desleal de las importaciones de países terceros que no cumplen los requisitos europeos y un exceso de burocracia y de exigencias medioambientales de la Política Agraria Común (PAC). Este amplio listado de problemas ha desencadenado marchas masivas que hoy, 6 de febrero, afectan a casi toda España.

Comunidad de Madrid

El tráfico rodado en la autovía A-4 permanece interrumpido desde primera hora de la mañana de este martes a la altura de Aranjuez por las protestas convocadas por agricultores, que también han ocasionado afecciones al tráfico en otras vías de entrada a la capital, mientras que en la M-600 hay retenciones consecuencia de una tractorada a la altura de Sevilla la Nueva.

Castilla-La Mancha

Los primeros cortes de carreteras de Castilla-La Mancha por las protestas convocadas por agricultores ya se dejan notar, con varias vías afectadas. Desde las 7:45 horas una manifestación interrumpe la circulación en la autovía A-4 que une Madrid con Córdoba, concretamente a la altura del kilómetro 119 en la localidad de Madridejos y en sentido Madrid. También ha cortado la A-42 en Illescas, y la A-5 en Casarrubio del Monte. En Guadalajara está afectado el acceso a la A2 en Torija.

Comunidad Valenciana

Una manifestación de agricultores con tractores ha cortado la ronda norte de acceso a Valencia y la CV-30 desde primeras horas de la mañana de este martes, así como la CV-50 en La Alcudia y la A-3 a la altura de Cheste, aunque en esta última ya se ha abierto un carril. En las carreteras principales de Alicante y Castellón no se han producido incidentes de este tipo por el momento. Este miércoles está convocada una concentración en el puerto de Castellón, a la que seguirán movilizaciones en la provincia de Alicante el 12 de febrero, el puerto de Castellón el día 15 y el puerto de Valencia el 22 de febrero.

Cataluña

Agricultores de distintas comarcas de Cataluña han iniciado desde las 8:00 horas concentraciones en diversas carreteras y puntos de Cataluña, en algunos casos con sus tractores, en protesta por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la UE, unas movilizaciones que se mantendrán a lo largo del día e incluso mañana en algunas zonas. Diversas organizaciones agrarias han convocado concentraciones de agricultores en puntos como la ciudad de Gerona, Vic y Sant Fruitós del Bages, en la Cataluña central, en Fondarella (Lleida) o Mora d'Ebre, Vila-rodona y Montblanc, en Tarragona, desde donde tienen previsto cortar y bloquear algunas de las principales arterias de la comunidad.

Andalucía

Las protestas de los agricultores, que están teniendo lugar este martes en distintos puntos de España, están ya en marcha en Málaga capital, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al Puerto de Málaga han sido bloqueados.

Los manifestantes con los tractores se han situado durante la madrugada en las inmediaciones del puerto de Málaga y han bloqueado con neumáticos, algunos de los cuales han hecho arder.

La movilización de tractores en las carreteras andaluzas de este martes ha provocado también el el corte de la A-92 a su paso por el término de Huétor-Tájar (Granada) y retenciones en la circulación en la A-4, a su paso por Écija (Sevilla). Un portavoz de la DGT ha señalado a EFE que los tractores agrícolas han cortado la A-4 en Jaén a la altura de La Carolina en ambos sentidos y también la a-269.

Región de Murcia

Decenas de tractores y camiones se han echado esta madrugada a la carretera, colapsando la autovía A-30 y el nudo viario del campus universitario de Murcia, con el objetivo de llegar a la capital para protestar por la difícil situación que atraviesa el campo. Los tractores y camiones han bloqueado la autovía RM-15 (Caravaca-Murcia) y la A-30, en el Puerto de la Cadena, donde alrededor de 400 vehículos han cortado totalmente el vial en dirección a Murcia. También se encuentra colapsada la carretera CT-34, entre lo kilómetros 6,200-7,000, en ambos sentidos, con un centenar de tractores, en las inmediaciones del Valle de Escombreras.

Castilla y León

La organización agraria UCCL ha convocado manifestaciones en defensa del campo en Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Briviesca, a la que se han sumado agricultores "independientes" organizados a través de redes sociales. Los accesos a Salamanca registran desde primera hora de este martes largas retenciones por una nueva tractorada de protesta muy numerosa que circula desde varios puntos de la provincia hacia la capital y que ya ha comenzando a cortar y ocupar varias rotondas. Los tractores han salido por tercer día en la provincia en manifestaciones que no están convocadas por las organizaciones agrarias ni tampoco tienen autorización de la Subdelegación del Gobierno, por lo que "al no estar comunicada no se sabe por dónde irán, con el riesgo evidente de colapso".

Aragón

Para este martes hay organizadas tractoradas en diferentes puntos de Aragón, donde centenares de agricultores se han citado en diversas en sus respectivas localidades para iniciar una protesta que afectará a varias carreteras aragonesas. En lo que va de mañana, cientos de tractores mantienen bloqueada la autovía A-2 a su paso por la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina y los accesos a Mercazaragoza, en la carretera de Cogullada

Cantabria

El sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, organiza una protesta por las calles de Santander, desde la rotonda de La Marga hasta El Sardinero, con turismos, tractores y camiones, en defensa del sector primario y el transporte asociado.

La Rioja

Los tractores han salido este martes a las carreteras riojanas y han colapsado el tráfico en los principales accesos a Logroño desde primera hora de la mañana y algunos se dirigen hacia Mercarioja.

También hay tractores en las zonas de los municipios riojanos de Haro, Briones, Calahorra y Alfaro y se prevén cortes de carretas, como la N-232, y no se descartan en la autopista vasco-aragonesa AP-68. Algunos autobuses urbanos de Logroño tienen dificultades para circular por sus trayectos habituales.

País Vasco

Concentración de tractores desde las 10:00h en el polígono de Júndiz antes de la marcha que tendrá lugar el miércoles en Vitoria hasta la sede del Gobierno Vasco en protesta por la situación que vive el sector primario.

Plan de choque del PP

El PP planteó este lunes un plan de choque con 15 medidas para afrontar las crisis del sector agrario, entre las que incluye suspender el impuesto al plástico y un pacto nacional del agua que incorpore inversiones en infraestructuras para afrontar la sequía. En ese paquete de propuestas figura además crear un grupo de expertos que "revise las actuales políticas de sanidad animal, revisar el plan de seguros agrarios, reformar el PERTE agroalimentario o indemnizar a los afectados por los ataques en Francia.

Las protestas comenzarán mañana en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y varias zonas de Huesca y seguirán el día 9 en Zamora, Bilbao y Extremadura, según avanzan las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA.