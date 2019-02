Bruselas incluye a Panamá y Arabia Saudí en su lista de paraísos fiscales

Una vez más, tras los escándalos llegan las propuestas. Después de que en los últimos meses se hayan multiplicado los casos de entidades financieras europeas ligadas al blanqueo de capitales, la Comisión Europea (CE) publicó ayer su listado de países de «alto riesgo» por su laxitud a la hora de controlar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo internacional. En realidad, esta lista no es nueva, pero el método empleado esta vez ha cambiado sustancialmente y se ha vuelto más riguroso. De esta forma, a los doce países que aparecían hasta el momento en la lista se han añadido otros once, entre los que figuran Panamá, Arabia Saudí y Libia. Entre los criterios utilizados por Bruselas se encuentran, además, las «deficiencias estratégicas» en la persecución de estas actividades ilícitas y los poderes y competencias de las autoridades.

Este cambio también ha venido propiciado por quién se ha encargado de elaborar la lista. Hasta ahora, eran los estados europeos en un organismo intergubernamental (Financial Action Task Force) pero a partir de este momento será la Comisión Europea la que imponga sus criterios tras estudiar 54 jurisdicciones consideradas de interés para la Unión Europea. A pesar de esto, para algunos el Ejecutivo comunitario no ha ido todo lo lejos que les gustaría, ya que en la lista no están incluidos territorios europeos como Malta, Chipre o Dinamarca, ligados recientemente a escándalos relacionados.

El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ya ha mostrado su malestar. Este documento deber ser ahora aprobado por la Eurocámara y las capitales, y obligará a que las entidades financieras que realizan operaciones con clientes radicados en estos países extremen las precauciones. La comisaria de Justicia, Vera Jourová, reconoció ayer en rueda de prensa que se trata de una iniciativa «sensible» que plantea reticencias en algunos estados aunque se mostró confiada en que pueda ver la luz.

Por el momento, a la anterior lista de países con riesgo de blanqueo de capitales formada por Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen se han añadido Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.