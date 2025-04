«Con cada campaña, la IA mejora la personalización y la calidad» Shamir Troconis fundador de Facticia Studio

Tras su experiencia en la industria audiovisual y publicitaria y con los conocimientoss adquiridos en el Máster en Emprendimiento e Innovación de EAE Business School Madrid (perteneciente a Planeta Formación y Universidades), Shamir Troconis funda Facticia Studio, una startup que usa la inteligencia artificial generativa para democratizar la producción de contenido digital profesional y accesible.

¿Cómo influyó su experiencia previa en la creación de Facticia Studio?

Básicamente, en todo. Estuve más de ocho años en la industria audiovisual. Al llegar a Madrid y estudiar el Máster en Emprendimiento e Innovación en EAE Business School Madrid, lo primero fue hacer un «scan» individual para entender mi ecosistema. Mi experiencia y contactos estaban ligados al cine, televisión y publicidad. Así, pude identificar problemas reales del sector, y finalmente vimos uno enorme que, con la solución correcta, ayudaría a miles de empresas.

¿Qué habilidades adquirió como productor que considere esenciales para liderar una startup?

La figura productor es responsable de liderar equipos y mantener la comunicación con todos los involucrados. La escucha activa, la comunicación efectiva y el liderazgo son habilidades cruciales que adquirí y que ahora aplico en la startup.

¿Cuál fue el principal problema que identificó y que le llevó a fundar Facticia Studio?

Tras producir largometrajes y spots publicitarios para grandes marcas, noté que muchas pymes querían contenido de calidad, pero no podían costearlo. La pregunta fue: ¿cómo ayudar a estas empresas a generar contenido de valor y alta calidad sin desgarrar sus bolsillos? Así nació Facticia Studio, aprovechando la IA generativa para crear piezas profesionales en tiempo récord y a costos accesibles.

¿Cuál es el valor diferencial de Facticia Studio frente a otras plataformas de generación de contenido con IA?

Destacamos por integrar múltiples tecnologías de IA generativa en un solo flujo automatizado. No solo facilitamos recursos, entregamos contenido final listo para publicar, adaptado a cada cliente. Nuestra plataforma es intuitiva y centraliza la gestión, planificación y publicación de contenido digital.

¿Qué tipo de empresas han mostrado mayor interés en Facticia Studio?

Principalmente startups y pymes, porque la calidad producida por el precio es muy atractiva. También hemos trabajado con grandes empresas como TNO innovation for life de Países Bajos.

¿Qué IA está usando y por qué?

Usamos múltiples herramientas de IA, dividiendo el proceso creativo en texto, imagen, vídeo, sonido y música. Para texto: ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini. Para imagen: Midjourney, Davinci, Recraft. Para video: Runway, Hailou, Kling, Sora. Para sonido: ElevenLabs. Para música: Suno. Además, utilizamos Adobe, Canva, Zappier, Make y n8n para automatizar tareas. Es clave saber cuál funciona mejor para cada proyecto.

¿Qué papel jugará la IA generativa en el futuro del marketing digital?

La IA generativa está optimizando procesos y calidades. Pronto será estándar y quien no la use estará en desventaja. No es el único camino, pero será indispensable.

¿Cómo garantiza Facticia Studio la calidad y personalización del contenido generado?

Nuestra IA se alimenta constantemente de la información de la empresa y de los resultados de las campañas. Con cada campaña, la IA ajusta y optimiza procesos y estrategias, mejorando la personalización y la calidad del contenido.

¿Cómo contribuyó el programa de incubación de EAE Business School Madrid al desarrollo de tu modelo de negocio?

El programa fue un antes y un después. Empezamos con la concepción de la idea y nos permitió aterrizar el modelo de negocio, entender mejor a quién le hablamos y cómo diferenciarnos. Y lo más importante, salimos del programa con ventas y con clientes. Pasamos de la idea a tener más de 30 leads y 10 clientes en tan solo un par meses, y con una facturación sólida para seguir adelante con el modelo de negocios.

¿Qué importancia tuvo la participación en el 4YFN del Mobile World Congress para posicionar a Facticia Studio?

Nos posicionó como una startup fuerte y consolidada. Validamos en tiempo real que nuestra propuesta resuena con lo que buscan muchas empresas: generar contenido con IA de forma rápida, accesible y de calidad. Conectamos con startups, clientes, inversores y partners de todo el mundo, como TNO innovation for Life, nuestro cliente más importante y grande hasta la actualidad.

¿Qué consejo daría a quien busca lanzar una startup en un sector competitivo?

No casarse con la idea. Iterar, validar, vender y repetir el proceso. Y por supuesto, construir un equipo sólido. A día de hoy Fracticia Studio ha extendido su equipo que se especializan en los pilares del proyecto (IA, Tecnología, Contenido y Marketing).