Calviño, el calor y los precios

Primera foto: Nadia Calviño tiene tantos frentes abiertos que “anda como gallina sin cabeza”. Ya hace casi dos meses que dijo aquello de que estaba notando en “su” cesta de la compra las medidas adoptadas por el Gobierno para poner freno al precio de los alimentos. Eso sí, no quiso anunciar en qué “súper” hacía la compra, porque hubiésemos acudido casi todos allí. Y no lo dijo, simplemente porque ese hecho, la bajada o estabilización, no se produjo. Ahora, varias semanas después, ha puesto en el disparadero a los agricultores y ganaderos, a los que ha pedido que repercutan en los precios a los que venden sus productos las ayudas dadas por el Gobierno para hacer frente a la subida de los fertilizantes de 300 millones de euros. Vamos a ver, señora vicepresidenta, los productores de frutas y hortalizas, mercancías cuyos precios en origen se han incrementado mucho, se han quedado fuera de esas ayudas; los ganaderos, que no usan fertilizantes, porque los animales no comen abonos, que se sepa, tampoco se han beneficiado de esos apoyos. Habrá que pedir a Calviño que se coordine con el otro eurócrata del Gobierno, Luis Planas, ministro de Agricultura, para saber lo que hacen el uno y el otro.

Segunda foto: el calor de estos días, la falta de nieve y la escasez de agua. Las altas temperaturas de hoy, sin ir más lejos, van a ser perjudiciales para una gran parte del campo; un ejemplo: la cosecha de cereales en Andalucía, que ya estaba tocada por la sequía recibirá la puntilla. Evidentemente eso tendrá su reflejo en el IPC más pronto que tarde. Los embalses están a la mitad de su capacidad, una cifra inferior a la media de los últimos años y un porcentaje escaso para esta época del año. Pero es que, además, las reservas de agua en forma de nieve en las montañas se encuentran también bajo mínimos, lo que no es un buen augurio de cara a los regadíos de primavera-verano. A menos agua, menos superficie de arroz, otro de los productos que más han subido a lo largo del último año. Insisto en el mensaje de semanas anteriores: la época de precios de los alimentos “baratos”, como hasta hace año y medio, se ha terminado, de momento.