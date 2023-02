Calviño asegura que la bajada del IVA ya se nota porque compra ofertas en el super

"La compra de mi casa ya refleja la bajada de los precios. Como todos los españoles, yo busco las ofertas y compro la fruta de temporada y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios". Así ha dado por confirmado la ministra de Economía, Nadia Calviño, que la bajada del IVA es un hecho, al menos en las tiendas en las que hace la compra. Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta del diputado del Partido Popular Carlos Rojas al respecto, al que ha asegurado que los productos de alimentación han bajado sus precios, algo que "me transmiten también los grupos de distribución". Sin embargo, ha reconocido que hay que esperar para ver el impacto del último paquete de medidas porque todavía no se tienen "datos detallados". A la espera de conocer los datos desagregados del índice de precios de consumo (IPC) de enero -que serán publicados el día 15-, la ministra ha asegurado que los precios de la cesta de la compra adelantan "una bajada del IPC general y también del subyacente".

El diputado del PP ha vuelto a reprochar a Calviño que no baje el IVA de carne, pescado y conservas ni deflacte la tarifa del IRPF. "Dice que cuando va al supermercado ve que los precios estaban bajando. Le aseguro que debe ser un caso único. Explíquenos. ¿Dónde es eso? ¿Dónde están bajando los precios en España?", le ha preguntado Rojas a la vicepresidenta tras denunciar que la cesta de la compra está "disparada, por las nubes" y que los precios no están bajando", le ha reprochado.

Rojas también ha censurado que el Gobierno haya obtenido ingresos extra de 31.000 millones de euros por la subida del IPC y no lo haya "devuelto" a los españoles mediante medidas que alivien sus bolsillos, entre la que ha citado la deflactación de la tarifa del IRPF. Rojas ha advertido a la vicepresidenta de que la inflación subyacente ha repuntado hasta su mayor nivel desde 1986 y que alimentos como el azúcar, la mantequilla o la leche han subido entre un 37% y un 50% en el último año. En este sentido, la ministra aseguró que el Gobierno no se conforma con este último paquete de medidas y "seguirá en la lucha" para controlar los precios, y recordó las ayudas concedidas a los agricultores por la subida de los fertilizantes, que se aprobaron la semana pasada en Consejo de Ministros, y otras prestaciones recientes para colectivos vulnerables. "No hemos dejado de actuar, y ojalá el Gobierno contara con el apoyo del PP a esta lucha que está dando sus frutos", señaló.

En su respuesta, Calviño ha admitido que la inflación fue el mayor problema económico del año pasado, pero que las medidas adoptadas por el Gobierno han logrado "contener" la presión sobre las familias, con una bajada de cinco puntos en cinco meses, que ha logrado que "el IPC español sea el más bajo de la UE".

La ministra de Asuntos Económicos también ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien ha acusado al Ejecutivo de "hacer trampas" con todos los datos y "manipular las instituciones", en referencia a los cambios estadísticos aplicados por el INE y por el cambio en su dirección. Calviño ha respondido que Vox ataca y cuestiona las instituciones democráticas porque no pueden explicar que han votado en contra de todas las reformas y medidas que han permitido bajar la inflación y que van a permitir seguir en la senda del crecimiento económico. "No defienden nunca, ni por error, el interés de los españoles", concluyó la vicepresidenta.