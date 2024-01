Carrefour declara la guerra a PepsiCo: dejará de vender sus productos debido a su elevado precio

Carrefour va a dejar de vender los productos de PepsiCo. La compañía de distribución francesa ha tomado la determinación de sacar de sus lineales no sólo la popular bebida refrescante Pepsi, sino otras referencias como las patatas fritas Lays o los Cheetos debido, según ha explicado, a su elevado precio.

Desde ayer, y según avanzó la agencia Reuters, los estantes de los productos PepsiCo en las cerca de 9.000 tiendas Carrefour de Francia, Italia, España y Bélgica están provistos de carteles que indican que la tienda dejará de vender las marcas "debido a aumentos de precios inaceptables", según explicó un portavoz del supermercado francés.

El movimiento de Carrefour llega después de que la compañía estadounidense asegurase en octubre que planeaba realizar aumentos de precios "modestos" este año, ya que la demanda se mantuvo el pasado ejercicio a pesar de los aumentos, lo que la llevó a aumentar sus previsiones de ganancias para 2023 por tercera vez consecutiva.

Tras conocer la posición de Carrefour, PepsiCo se limitó a explicar en un comunicado que "hemos estado en conversaciones con Carrefour durante muchos meses y continuaremos participando de buena fe para intentar garantizar que nuestros productos estén disponibles".

Movimientos constantes

La compañía francesa está siendo muy activa en sus políticas de precios desde que la inflación se desbocase en Europa. Primero, lanzó una cesta antiinflación con un coste de 30 euros que, no obstante, recibió ciertas críticas por su composición. Después, desarrolló también una campaña contra la conocida como reduflación -práctica que consiste en la reducción del tamaño de algunos productos manteniendo su precio- advirtiendo a sus consumidores sobre las referencias afectadas por esta política practicada por el sector.

El movimiento de Carrefour no ha sorprendido a los analistas del sector. "Sabemos que los supermercados franceses están muy, muy dispuestos a eliminar de la lista a las personas si no les gustan las ofertas que obtienen", según ha asegurado a Reuters James Walton, economista jefe del Instituto de Distribución de Comestibles. "Obviamente es el último recurso, porque nadie gana si los productos que la gente quiere no están disponibles en los lineales", ha añadido.