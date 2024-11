Casa con obra ilegal prescrita: ¿puedo comprarla?

Una edificación es ilegal en términos urbanísticos cuando la construcción se realizó sin ningún tipo de licencia o que, en definitiva, no cumplió con la legalidad urbanística. No obstante, una obra ilegal no lo será para siempre. Pasados unos determinados años desde que se terminó una edificación ilegal, la administración ya no podrá ordenar la demolición de este edificio.

La Ley de Ordenación Urbanística establece, por norma general, un periodo de prescripción de cuatro años para obras menores y hasta seis para algunas más grandes a partir de la finalización de las obras sin licencia o con irregularidades. "Si ha pasado este tiempo sin que las autoridades hayan tomado medidas, la obra se considera prescrita, aunque las leyes pueden variar según la comunidad autónoma", según asegura la red inmobiliaria donpiso.

La prescripción se determina a partir de la fecha de finalización de la obra y de posibles inspecciones urbanísticas. Por tanto, es importante contar con documentación que respalde esta fecha para demostrar que no hay acciones legales pendientes.

Asimismo, también es recomendable solicitar una "certificación de prescripción" en el ayuntamiento correspondiente. Este documento certifica que "la obra no tiene procedimientos sancionadores abiertos y es una garantía más al momento de adquirir la vivienda", explican.

La prescripción de una obra ilegal no significa su legalización, por lo que aunque haya prescrito la infracción, la casa seguirá siendo ilegal y, en algunos casos, es posible que la edificación no pueda nunca llegar a legalizarse.

¿Se puede comprar una casa con obra ilegal prescrita?

La compra de una propiedad en estas condiciones es posible, sin embargo, hay factores que es importante tener en cuenta para evitar riesgos legales y financieros.

Si la propiedad tiene vecinos que presenten quejas o si se desea vender la propiedad en el futuro, la falta de legalización podría causar inconvenientes.

En este sentido, desde la red inmobiliaria recomiendan que quién esté interesado en comprar esta vivienda realice una inspección y solicite documentos actualizados en el Registro de la Propiedad y el Catastro para asegurarse de que no haya problemas futuros.