¿Puedo vender una casa a nombre de un fallecido?

La muerte es inevitable. La llegada de esta no solo supone tener que lidiar con el sentimiento de pérdida y duelo cuando se trata de un ser querido, sino también tener que llevar a cabo diferentes gestiones como la tramitación de la herencia. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde su propietario a otros individuos considerados como legítimos herederos o aquellos que hayan sido designados por el testamento. Cuando una herencia incluye una propiedad, muchos herederos se preguntan si pueden venderla aunque esté a nombre del fallecido.

"Vender una casa a nombre de un fallecido en España no es posible directamente, ya que, según la legislación inmobiliaria vigente, una persona fallecida ya no tiene capacidad jurídica", explica la red inmobiliaria donpiso. No obstante, los herederos que cumplan ciertos aspectos legales sí que pueden vender una casa que pertenezca a una persona fallecida.

Pasos legales necesarios

La declaración de herederos será el primer paso. En el caso de que el fallecido no dejase testamento, se deberá acudir al notario para que determine quiénes tienen derecho a la herencia.

Tras aceptar la herencia, lo siguiente será la liquidación de impuestos. En nuestro país, se debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, antes de tomar posesión de la vivienda heredada; así como la plusvalía municipal, que depende del valor catastral del inmueble y del tiempo que haya estado en manos de su propietario fallecido.

Por último, una vez se ha aceptado la herencia y se han pagado los impuestos correspondientes, los herederos deberán inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Una vez cumplidos todos los pasos previos y "solo cuando la vivienda esté a nombre de los herederos, será legalmente posible venderla", asevera la red inmobiliaria. Por tanto, cualquier venta que se realice antes de completar los trámites anteriores es inválida y no tendrá efectos legales.

¿Qué debe hacer una persona a la que le urge la venta por herencia?

Si se necesita vender la casa con urgencia, se deberán contar con todos los documentos listos y cumplir con los plazos para la liquidación de impuestos. En algunos casos, se podrá solicitar financiación o incluso vender la propiedad a una empresa que compre casas heredadas para evitar retrasos.

Otra de las formas para agilizar el proceso será contar con la asesoría de un abogado especializado en herencias o un experto inmobiliario que guíe a los herederos en cada etapa para que cumplan los requisitos legales exigidos.

¿Qué ocurre si solo una persona quiere vender su parte?

En el caso de que solo uno de los herederos quiera vender su parte de la propiedad heredada, existen dos opciones: