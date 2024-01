Catar frena los envíos de gas a Europa por el mar Rojo ante el riesgo para sus metaneros de los ataques hutíes

Ni parece probable que ocurra ni mucho menos sería deseable. Pero lo cierto es que las autoridades cataríes están preocupadas ante la posibilidad de que los hutíes puedan hacer blanco con alguno de sus ataques en alguno de sus metaneros que transportan gas natural licuado (GNL) en la zona del golfo de Adén y el mar Rojo. Tanto es así que desde Doha se ha dado orden de frenar los envíos de gas a Europa a través del canal de Suez, optando por la ruta surafricana, mucho más segura, aunque 10 días más larga. La preocupación entre armadores y fletadores había ido en aumento en los últimos días, como aseguran fuentes del sector a LA RAZÓN en referencia a la situación de extrema tensión que se vive en este punto del planeta.

Aunque, como aseguran otras fuentes del sector, la piratería siempre ha estado presente en esta zona del globo, por la que transitan entre el 12% y el 15% de las mercancías mundiales, el nivel de tecnificación de los ataques actuales no tiene nada que ver con el exhibido hasta ahora por otros corsarios que surcan habitualmente estas aguas. A los hutíes, aseguran, las navieras no pueden hacerlos frente por el nivel de sofisticación de sus ataques. Estados Unidos, que lidera la misión internacional desplegada en la zona para defender a los mercantes, ha asegurado esta misma semana que repelió uno de estos asaltos derribando 18 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional "diseñados por Irán", dos misiles de crucero antibuque y un misil balístico antibuque, lo que da idea del salto cualitativo de estos ataques respecto a otros registrados hasta ahora en la zona y alimenta las preocupaciones cataríes.

Dos de los países que componen esta coalición, Estados Unidos y Reino Unido, lanzaron el pasado viernes un ataque contra posiciones hutíes en Yemen para tratar de garantizar la navegación. Un movimiento, no obstante, que podría caldear todavía más las cosas en Oriente Próximo. El movimiento islamista palestino Hamás ya ha advertido de que los ataques "tendrán repercusiones en la seguridad de la zona".

Catar quiere más

Para Catar, el negocio del gas natural licuado (GNL) que transportan sus metaneros es estratégico para sus finanzas. El país es el tercer mayor productor de gas natural del mundo y el mayor de GNL, exportando el 75% de lo producido, según datos del Instituto de Comercio Exterior español (ICEX). Sus principales mercados son: Corea del Sur (21,5% del total de exportaciones), India (14,5%), China (14,4%) y Japón (13,9%).

El país está apostando además por reforzar su posición como potencial mundial del sector aumentando su producción en más de un 60%, hasta los 126 millones de toneladas año que tiene previstas en 2027. El objetivo de Doha es desbancar a Estados Unidos como principal exportador de gas licuado mundial, aunque es una tarea compleja. Un informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía el pasado 12 de septiembre confirmó la posición de EE UU como dominador de las exportaciones a nivel global, seguido de Australia, país que superaba así a Catar, estado que había ocupado el segundo puesto de dicho ranking en los últimos años.

Para reforzar su posición, QatarEnergy firmó en septiembre un contrato de 3.900 millones de dólares con HD Hyundai Heavy Industries para que la compañía surcoreana se encargue de la construcción de 17 metaneros. Se trata de embarcaciones "ultra-modernas" que se sumarán a las 60 que la firma ya encargó el año pasado a constructoras navales surcoreanas y chinas – como Hudong-Zhonghua Shipbuilding -, ascendiendo el total de buques a 77. Una cifra que convierte a este programa de adquisiciones navales en el más ambicioso y vasto de la historia de la industria.