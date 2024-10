Cellnex nombra nuevo presidente no ejecutivo a Óscar Fanjul en sustitución de Anne Bouverot

El Consejo de Administración de Cellnex, el mayor operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones, ha anunciado hoy que el hasta ahora consejero independiente de Cellnex Óscar Fanjul sustituirá a Anne Bouverot como presidente no ejecutivo. No obstante, este cambio no afectará a la gestión operativa de la empresa, la cual continuará bajo la dirección de su consejero delegado, Marco Patuano.

El nuevo presidente de Cellnex ha agradecido al Consejo su confianza y ha manifestado “asumir el reto con entusiasmo” y ha añadido: “Trabajaré con Marco Patuano en potenciar la eficiencia, asegurar el crecimiento y priorizar el retorno de capital a los accionistas a través del dividendo y la recompra de acciones”.

La empresa ha explicado que Bouverot ha presentado su dimisión como presidenta no ejecutiva, cargo que ocupada desde marzo del año pasado, para centrarse en la tarea que le encomendó el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, como enviada especial para la organización de la Cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial que tendrá lugar en Francia a principios de 2025. El Consejo de Administración ha agradecido a Anne “su inestimable trabajo y contribución a lo largo de estos seis años que sin duda han sido claves para el crecimiento y la evolución de Cellnex hasta la actual posición de liderazgo del sector en Europa”.

Óscar Fanjul es consejero independiente de Cellnex desde junio de 2023 y miembro de la Comisión de Asignación de Capital. Actualmente es vicepresidente de Ferrovial y consejero de Marsh & McLennan Companies. Tiene una amplia experiencia en la gestión de grandes multinacionales y un profundo conocimiento del mundo empresarial en muchos países de todo el mundo. Fue Presidente fundador y Consejero Delegado de Repsol y también ha sido Presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Bolsa de Londres, Unilever, Acerinox, BBVA, Areva, Lafarge y Vicepresidente de Holcim.

Fanjul presidirá la compañía en un momento en el que Cellnex ha comenzado a desinvertir en algunos mercados, tras años de expansión, para focalizar sus recursos en las posiciones con mejores oportunidades de crecimiento. En marzo, vendió su negocio en Irlanda por 971 millones, mientras que en agosto anunció la venta de su filial austriaca por 803 millones.

Estas operaciones forman parte de una estrategia para optimizar el portafolio de la empresa y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Una vez concluida la venta de la filial austriaca, la compañía ha adelantado que evaluará la posibilidad de realizar una distribución de dividendos o una recompra anticipada de acciones. No obstante, esta decisión dependerá del mantenimiento de su calificación crediticia, un factor clave para seguir garantizando la estabilidad financiera de Cellnex.

Marco Patuano ha destacado que la estrategia de Cellnex está orientada este año a ajustar la política de remuneración de los accionistas, alineándola con las prácticas de otras empresas del sector. Patuano ha asegurado que el capital que no sea necesario para preservar la calificación de inversión será destinado a este fin, reforzando el compromiso de la empresa con la rentabilidad para sus accionistas.