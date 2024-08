Cellnex vende su negocio en Austria por 803 millones

Cellnex ha alcanzado un acuerdo para vender el 100% de su negocio en Austria, su filial On Tower Austria, por 803 millones de euros. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones está presente en el país de 2021 y lo abandona como parte de su estrategia para centrarse en los mercados y negocios principales y desprenderse selectivamente de líneas de negocio no esenciales que presentan un potencial de crecimiento limitado. El comprador de su negocio austriaco es el consorcio formado por Vauban Infraestrcture Partners, EDF Invest -brazo inversor de EDF para activos dedicado no cotizados- y MEAG -gestora de Munich Re y ERGO-, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha subrayado que “la venta de nuestro negocio en Austria es un paso más en el marco del 'nuevo capítulo' de la compañía, en línea con nuestra estrategia centrada en la consolidación, simplificando nuestra estructura y focalizando nuestros esfuerzos en las oportunidades de crecimiento existentes en los principales mercados en los que operamos”. “También nos permitirá –ha añadido Patuano– avanzar en otros dos objetivos estratégicos como son el foco en el balance y la remuneración al accionista, cumpliendo así nuestros compromisos con el mercado”, ha añadido.

El cierre de la operación está sujeto a las perceptivas aprobaciones regulatorias. "Esta operación permitirá a Cellnex continuar su proceso de reducción de deuda anunciado en su reciente Capital Markets Day y al cierre de la operación la compañía prevé reevaluar sus prioridades de asignación de capital", ha señalado el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Y esta venta se produce después de haber vendido en marzo su negocio en Irlanda.

Cellnex opera en Austria desde principios de 2021, cuando cerró la adquisición de los emplazamientos de CK Hutchison en el país, en el marco del acuerdo para adquirir el portafolio de infraestructuras de CK Hutchison en seis países europeos, entre los que figuraba Austria. Actualmente Cellnex gestiona 4.600 emplazamientos en el país alpino.