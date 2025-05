El CEO del Sabadell lo tiene claro: "La OPA del BBVA ha descarrilado y no va a salir adelante"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha vuelto a reiterar con contundencia su rechazo a la OPA de BBVA, uniéndose al "rechazo mayoritario" que en su opinión existe contra la operación, por lo que espera que, "por lógica, el haberse manifestado en contra prácticamente todo el mundo, deberá tener una influencia en el resultado final" de la operación, "que espero sea negativo" porque, según ha expresado, "esta operación ha descarrilado y a salir adelante".

En la rueda de prensa para presentar los resultados del primer trimestre, González-Bueno ha confirmado que el banco participará en la consulta pública abierta por el Gobierno para decidir si eleva la opa al Consejo de Ministros, que atisba un endurecimiento de los requisitos fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y una forma de blindar su rechazo. "La opinión generalizada es que esta operación no es buena para España, no es buena para las pymes, no es buena para el empleo, no es buena para la estabilidad territorial y no es buena para la estabilidad financiera", entre "otras muchas razones de interés general", ha reiterado.

El CEO ha insistido en la oferta lanzada por BBVA "no se ajusta a la realidad porque ha hecho una oferta básicamente en acciones. Y desde que lazó la OPA, las acciones de BBVA se han revalorizado un 23%, las de los bancos europeos un 38%, la media de los bancos españoles lo han hecho un 54% y el Sabadell, un 60%. Eso quiere decir que la moneda con la que van a pagar la compra ha perdido muchísimo valor y, por tanto, con el rechazo general y el precio claramente inferior a nuestro valor, todo desemboca en el rechazo".

Asimismo, ha lanzado un velada crítica a la CNMC, a la que ha reprochado la metodología para dar luz verde a la operación. "La CNMC ha elegido una metodología que respetamos, pero que creemos que había una forma mejor. Ya dijimos que esta OPA sigue descarrilada, porque hay un rechazo general por el impacto en el interés general y, además, la acción del BBVA ha perdido valor para ser moneda de cambio para poder adquirir el Banco Sabadell".

En este contexto, González-Bueno ha señalado que no ve operaciones corporativas entre los tres grandes bancos españoles, "porque no tienen sentido que hagan fusiones nacionales, ya tienen un tamaño suficiente". Sin embargo, sí cree que hay margen "para el resto de bancos nacionales", porque "sí que tendrían sinergias. Con una lógica financiera podría tener sentido". Sin embargo, descartó que "en el medio " sea factible esta posibilidad porque "no vemos una gran oportunidad. Otra cosa es si estamos abiertos a explorar este tipo de operaciones. Es normal que tengamos los ojos abiertos. Pero, insisto, no veo ninguna operación corporativa en el medio plazo".

Banco Sabadell logró un beneficio neto de 489 millones de euros en el primer trimestre de 2025, tras incrementarlo un 58,6% interanual, lo que ha permitido elevar su rentabilidad RoTE en 276 puntos básicos interanual, hasta el 15%, situando su ratio de capital en el 13,31%, tras generar 29 puntos básicos de capital en el trimestre, "por encima de las expectativas", apunta la entidad, y 103 puntos básicos en términos interanuales.