Las claves de la semana del 19 al 23 de mayo para invertir en Bolsa

El optimismo vuelve al mercado. Las bolsas americanas despuntaron con fuerza esta semana y terminaron la remontada que comenzó el 8 de abril. El anuncio de la semana pasada de la rebaja de los aranceles entre Estados Unidos y China ha sido el último catalizador que necesitaban los inversores para recobrar la confianza en los índices estadounidenses. El S&P 500 o el Nasdaq 100 ya están en terreno positivo en el 2025, aunque aún están un -3% y un -3,3% abajo desde máximos respectivamente. El 2025 sigue siendo histórico, dado que hasta el mes de abril la diferencia de rentabilidad en 4 meses del S&P 500 frente al MSCI World quitando Estados Unidos fue la mayor registrada en la historia (desde 1995), con el MSCI superando en 16,2 puntos porcentuales. Esta diferencia se ha reducido en el último mes, pero refleja que la renta variable europea había sido una de las beneficiadas de las salidas de flujos de la bolsa americana.

¿Es el acuerdo entre China y Estados Unidos motivo de celebración? En nuestra opinión, los repuntes del mercado se han visto motivados por el descarte de un escenario catastrófico de guerra arancelaria continúa, a la vez que por una temporada de resultados mejor de lo esperado. Sin embargo, nos parece que hasta el momento, los acuerdos arancelarios de Estados Unidos no son motivo de celebración. Si bien se descarta en el corto plazo esos aranceles superiores al 100% con China que se habían impuesto mutuamente las dos potencias mundiales, el resultado hasta el momento es menos libre comercio, no más. De hecho, si bien el arancel de China a Estados Unidos se habría reducido de algo más del 20% previo al nuevo conflicto con Trump hasta el 10%, el de Estados Unidos sobre China se ha incrementado hasta el 30% desde alrededor del 20% anterior al nuevo mandato de Trump. De hecho, si retrocedemos hasta el 2018 antes de que Trump iniciara el conflicto comercial, el resultado sigue siendo peor, ya que China imponía un arancel medio de alrededor del 8% a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos apenas imponía aranceles a China. Esto, en última instancia, supone mayores barreras al comercio, menor crecimiento económico y peor calidad de vida de los consumidores. Algunos siguen pensando que la política negociadora de Trump es así y finalmente terminaremos en un mundo con menos aranceles, pero la realidad es que las discrepancias entre los propios asesores de Trump apunta a que el caos negociador se mantendrá durante toda la legislatura y la dirección no es nada clara. De momento, el arancel efectivo de Estados Unidos sobre el resto del mundo es del 17,8%, el mayor desde 1934. Antes del acuerdo del fin de semana pasado se ubicaba en alrededor del 28% y teníamos que retroceder hasta 1901 para ver semejantes niveles.

Entre tanto, Jerome Powell sigue sin atreverse a bajar tipos y teme mayores shocks de ofertas en el futuro. Lo cierto es que los aranceles supondrá un salto de precios, o para los productores americanos que importan inputs de China y otros países y absorben el sobre coste achicando márgenes, o para los consumidores si se repercuten sobre los precios finales. O incluso para ambos (que es lo más probable). Ya lo ha advertido Walmart en su presentación de resultados y es probable que otras empresas dominantes también suban precios en los próximos meses. Ahora bien, si esto continúa y la confianza del consumidor se deteriora, la inflación podría bajar a niveles por debajo incluso del objetivo por caídas en el consumo. En cualquier caso, Powell hace bien en mantener los tipos y reservarse mayores armas monetarias en el escenario planteado.

Eventos del mercado

Esta semana el foco estará en los datos de PMI del mes de mayo para los diferentes países europeos junto al índice IFO de confianza empresarial de Alemania, así como PMIs de Estados Unidos. China anunciará los tipos de interés oficiales a 1 y 5 años, mientras que conoceremos los datos de la balanza comercial de Japón del mes de abril.

A nivel de resultados, en Estados Unidos conoceremos las cifras de algunas tecnológicas de menor tamaño, como Palo Alto o Snowflake.

En España tenemos que seguir atentos a la OPA de BBVA-Sabadell después de que el viernes pasado se acabara el plazo para opinar en la consulta pública que había lanzado el Ministerio de Economía. Esta semana se podría elevar este asunto al Consejo de Ministros, donde tendrán un mes para dictaminar nuevas medidas sobre la OPA.