Las claves de la semana del 5 al 9 de febrero de 2024 para invertir en Bolsa

Los bancos centrales han terminado la primera reunión del año con un mensaje similar, los tipos de interés se mantendrán altos el tiempo que sea necesario hasta que la inflación se estabilice en su objetivo del 2%. Las bolsas cotizan en positivo en el acumulado del año ante la resiliencia de la economía y la creencia de que los tipos empezaran a bajar cuando las condiciones empicen a empeorar.

El temor de los bancos centrales es tener que dar marcha atrás en el caso de recortar los tipos antes de tiempo y que la inflación vuelva a aumentar, un escenario mucho más perjudicial para los mercados. Está claro que este año empezaran a flexibilizarse las condiciones monetarias, ahora las especulación giran sobre el momento y la velocidad de los posteriores recortes. Con los recientes datos y después de ver las conferencias de prensa, no creemos que la Reserva Federal o el BCE recorten los tipos hasta el mes de junio.

Aunque seguimos siendo positivos para el conjunto del año y no descartamos una recesión dramática, si esperamos una corrección desde los actuales niveles. El año pasado vimos caídas del 7% desde máximos en febrero con las turbulencias de la banca regional norteamericana o un desplome del 10% desde julio cuando se mantuvieron las subidas de tipos ante la alta inflación. La semana pasada volvimos a ver preocupaciones sobre la salud financiera de los bancos pequeños con el desplome de New York Community Bancorp. Si bien no creemos que esto sea necesariamente un evento que mueve el mercado, será algo parecido, algún tipo de factor inesperado, lo que inicie una recogida de beneficios.

Eventos destacados para esta semana