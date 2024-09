La CNMV expedienta a Gotham, por manipular el mercado, y a Grifols, por sus informes defectuosos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto sendos expedientes sancionadores a la firma de análisis Gotham City Research, por manipulación del mercado, y a Grifols, por defectos en sus informes de gestión. El Comité Ejecutivo del supervisor adoptó esta decisión como resultado de las investigaciones iniciadas en enero, después de que un informe de Gotham acusando a Grifols de manipular sus cuentas provocase su desplome bursátil y una profunda crisis reputacional en la compañía.

El primero de los expedientes, que se extiende al fondo General Industrial Partners (GIP), vinculado a Gotham, se ha abierto por manipulación del mercado sobre las acciones del fabricante de hemoderivados y por incumplir las previsiones del reglamento sobre recomendaciones de inversión, según ha informado este miércoles el supervisor bursátil.

Adicionalmente, el organismo supervisor ha trasladado a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta manipulativa por parte de Gotham y GIP por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales por posible incumplimiento del artículo 284 del Código Penal. En caso de que se incoase un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador quedaría suspendido hasta la existencia de un pronunciamiento judicial firme.

La CNMV ha concluido que existen, por un lado, indicios fundados de manipulación informativa en la operativa de Gotham y GIP al introducir en su informe del pasado 9 de enero varios elementos "sesgados, falsos o engañosos" y, por otro lado, un incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación objetiva de recomendaciones de inversión.

Grifols

En lo que respecta a Grifols, si bien se ha acordado la apertura de un expediente sancionador por la posible comisión de infracciones asociadas a la presentación de información financiera con datos "inexactos o no veraces o que omita aspectos relevantes" que afectarían a las cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, la CNMV se reitera en todas las conclusiones preliminares sobre sus cuentas que se trasladaron al mercado el 21 de marzo. Según las conclusiones de la CNMV publicadas el pasado marzo, no se encontraron evidencias que permitan concluir que la cifra de endeudamiento financiero reflejado por Grifols en sus estados financieros anuales consolidados no se corresponda con la realidad o que la consolidación de Haema y BPC fuese incorrecta.

El supervisor bursátil también añadió que las magnitudes contables básicas de Grifols no eran incorrectas, a excepción del tratamiento contable de dos operaciones concretas -Inmunotek y SRAAS-, que fueron objeto de explicación y re-expresión separada por la compañía en el primer semestre de 2024.

Grifols ha asegurado que la propuesta de sanción por las incidencias indicadas en el escrito de conclusiones alcanzadas por la CNMV el pasado 21 de marzo no asciende a una cantidad superior a un millón de euros.