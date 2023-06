¿Cómo cambiará el sector de la comida a domicilio con la revolución de la Inteligencia Artificial?

Las historias sobre máquinas capaces de aprender por sí mismas e imitar los comportamientos humanos ya no son cosa de ciencia ficción. La Inteligencia Artificial (IA) es la revolución tecnológica más relevante de las últimas décadas, en gran parte, por su rápida democratización. Herramientas como el archiconocido CharGPT han puesto en manos de cualquier usuario las infinitas capacidades de la Inteligencia Artificial. No obstante, más allá de la utilidad que puedan darle los usuarios particulares a la IA, todas las miradas están puestas en el impacto que tendrá esta tecnología en materia laboral y empresarial. El tsunami de la IA y la automatización permitirá acortar tiempos y reducir costes para mejorar la productividad, lo que a su vez ha desatado el debate sobre la destrucción de empleos humanos. La tecnológica Uber abordó estas cuestiones durante su evento anual de novedades Go-Get y su CEO, Dara Khosrowshahi, fue muy claro al respecto: "Lo que vais a ver ha sido construido por humanos, para humanos". En pleno auge de esta tecnología, la compañía estadounidense de movilidad y delivery insistió en que su foco está puesto en desarrollar servicios más accesibles para todos los perfiles. Para ello se servirán de la IA, pero no basarán su estrategia en desarrollar Inteligencia Artificial o robótica “porque sí”, dijo Niraj Patel, director sénior de operaciones aeroportuarias y de pasajeros en Uber, en declaraciones a LA RAZÓN. Pero entonces, ¿qué cambios sí que experimenta, en concreto el sector delivery, gracias a la IA?

Tom Kaiser, editor del portal de noticias Food on Demand, que también organiza la mayor conferencia sobre delivery y servicios de alimentación del mercado, explicó en un panel de expertos celebrado por Uber que la IA va a estar presente en los restaurantes y en el reparto de muchas maneras. “Creo que sería hasta más fácil identificar las partes del negocio donde la IA no va a salir a relucir”, dijo en este sentido. Entre las utilidades de la IA más conocidas y que ya se están implementando en el sector delivery se encuentran las soluciones que optimizan la ruta de reparto gracias a la gestión de datos como la situación actual del tráfico y la estadística de horas punta con el objetivo de eliminar los retrasos en las entregas y de ahorrar combustible. Asimismo, la Inteligencia Artificial se está utilizando para crear modelos de predicción de demanda, gestionar flotas de repartidores, implantar chatbots en las plataformas para mejorar la comunicación con el cliente, repartir con robots y drones e incluso crear la carta de un restaurante.

Sus aplicaciones también pasan por “automatizar procesos como responder las vistas en redes sociales, rastrear el comportamiento y las preferencias de los consumidores y usar programas de lealtad para conectarse con los comensales de una manera más auténtica y personal”, señaló Kaiser. Según el experto, la Inteligencia Artificial puede servir para ofrecer a los clientes ofertas e incentivos que realmente se adapten a lo que les gusta y descartar lo que les disgusta. “Los restaurantes pueden destinar a personas que hagan este trabajo de detección de preferencias pero la IA es perfecta para esta tarea, ya que permite recopilar todos estos datos y usarlos para implantar medidas tangibles. Esta es una de las grandes oportunidades de usar la Inteligencia Artificial, ya que la lealtad del cliente es uno de los factores más importantes y de mayor popularidad en el sector de la comida a domicilio”, indicó Kaiser.

Sobre el uso de tecnología y máquinas para desempeñar trabajos hasta ahora realizados por humanos, Tom Kaiser insistió en que “no se trata de usar la IA para reemplazar a los seres humanos, sino de usar la IA para facilitar la vida y la vida laboral de los humanos”. “A fin de cuentas, facilitarle el trabajo a las personas es un gran atractivo tras las crisis laborales de los últimos años”, señaló. Por ejemplo, Chipotle dio ejemplo de ello en la anterior conferencia de Food On Demand hablando de usar la automatización para freír sus tortillas. “No suena como un gran trabajo para que lo haga un humano, así que automatizar este tipo de tareas es perfecto. Esto no sólo permitirá que un restaurante funcione con un menor número de empleados, sino que hará mejor la vida de los trabajadores”, añadió en este sentido.

Por su parte, Therese Lim, directora de producto, de nuevos verticales en Uber Eats y de Uber Direct, subrayó que la tecnología tiene que existir para mejorar y facilitar las interacciones humanas en lugar de para ser una amenaza. “Así es como pensamos sobre la Inteligencia Artificial”, remarcó. “Uber está trabajando activamente en IA, también en el segmento del delivery. Todos hemos podido observar las posibilidades que ofrece el ChatGPT. En cuanto al delivery, la IA hará que los pedidos sean más cómodos. Ahora tienes que buscar tu marca favorita y añadirla al carro, mientras que con la Inteligencia Artificial podrás tener una conversación más natural y humana”, explicó. La otra vertiente es que la IA ayudará al consumidor a tomar decisiones más saludables sobre los alimentos que pide. “El cielo es el límite. Así que la hora de pensar en el papel de la IA tenemos que pensar en las dos vertientes: su habilidad para pedir de forma más fácil e impulsar nuestra concepción de pedir lo correcto para nosotros mismos y nuestras familias”, sentenció.

Otra labor en la que la IA podrá contribuir es en la fijación de precios. “En mi opinión, esta función está en el top de la lista de utilidades de la IA. Actualmente hay una serie de empresas que ayudan a los restaurantes a fijar sus precios en base a datos. Estos pueden ir desde patrones históricos de compra, si hay competidores en la misma calle o qué ofrecen otros restaurantes similares en las plataformas de reparto. La IA será una parte de sus decisiones de precios y ya se está usando en los modelos de negocio con precios dinámicos que dependen de múltiples factores, como hace Uber en sus viajes o en sus repartos”, explicó el editor de Food On Demand. Y es que, según Uber y este experto, no debería costar lo mismo una hamburguesa a las tres de la tarde de un martes que un sábado por la noche cuando está lloviendo a cántaros.

Sobre la fijación de precios dinámicos, el experto comentó que será una de las grandes tendencias de los próximos años. No sólo se trata de subir precios en los periodos de mayor volumen de trabajo sino también de reducirlos en aquellos periodos con menos clientes para estimular la demanda. En su opinión, esto no pasa por que los restaurantes hagan cambios radicales en los precios. Pueden ser modificaciones relativamente pequeñas pero que marquen una diferencia. Así, el experto considera que el debate de los precios dinámicos no debe asustar a los consumidores, ya que de hecho va a ser un área de innovación continúa.