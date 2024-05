Comprueba si estos elementos de tu nómina son correctos

Es fundamental entender ciertos conceptos que aparecen en tu nómina para garantizar que los datos que se reflejan en este importante documento sean correctos, y así, evitar posibles inconvenientes. Después de todo, tu nómina no solo detalla el salario que has ganado por los servicios laborales que has prestado. Además, especifica de manera detallada las bases de cotización y las retenciones, tanto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como las correspondientes a la Seguridad Social.

Si al revisar tu nómina detectas algún error como, por ejemplo, en las bases de cotización o en las retenciones que te han aplicado, tendrás la posibilidad de comunicarlo a tu empresa para que se pueda corregir a la brevedad posible. Es por ello que es crucial tener claro cuáles son los elementos que una nómina debe incluir. A continuación, se explican cuáles son los puntos más importantes a revisar en tu nómina.

Datos del trabajador

Los datos del trabajador que deben figurar en una nómina incluyen el NIF, el número de la Seguridad Social, el grupo profesional y el grupo de cotización.

Datos que identifiquen a la empresa

Los datos que deben identificar a la empresa en una nómina incluyen el lugar donde se encuentra el centro de trabajo y la cuenta de cotización en la que está incluido el empleado. Además, también se incluirá el lugar de emisión, el sello y la firma de la empresa.

Periodo de liquidación al que corresponde la nómina

El periodo de liquidación se refiere a los días trabajados que se pagan en una nómina. Normalmente, corresponde a la duración del mes y puede incluir todos los días del mes (días naturales) o solo los días laborables. Es el periodo que la Seguridad Social usa para calcular las cotizaciones.

Percepción salarial y extrasalarial bruta

Es la suma de todos los pagos que deben hacerse al empleado, incluyendo los que están en el contrato y los beneficios adicionales, como dietas, gastos de transporte y otros bonos. También incluye la parte proporcional de la paga extra, si se ha prorrateado.

Deducciones que se aplican al salario bruto

Aquí se incluyen el IRPF y la Seguridad Social. El IRPF varía según las circunstancias personales y familiares de cada trabajador. Por otro lado, la Seguridad Social se deduce por conceptos como contingencias comunes, desempleo, incapacidad temporal, formación profesional y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

Bases de cotización

Hay que comprobar con atención que las cantidades que nos aplican son correctas. Esto es importante porque esta cantidad es la que se utiliza para calcular tus futuras prestaciones contributivas o el importe de tu pensión de jubilación. En otras palabras, la base de cotización puede afectar directamente a tu vida económica en el futuro.

Por eso, es importante asegurarte de que las bases de cotización que se te aplican son las correctas. También es el dato que utiliza el SEPE para calcular el importe de las prestaciones contributivas por desempleo. Si identificas alguna discrepancia en tu nómina, es crucial que alertes a tu empresa lo antes posible para que pueda ser corregida.

Si surgen dudas, puedes solicitar sin coste un "Informe de bases de cotización". Este informe se obtiene a través del sitio web de la Seguridad Social, donde encontrarás una opción para "consultar bases". Para acceder a esta información, es necesario identificarte en la plataforma utilizando una de las siguientes vías: Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN, vía SMS, DNIe, o certificado.

Cantidad líquida a percibir

Es el monto final que el empleado obtiene tras aplicar todas las deducciones pertinentes.