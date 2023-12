La Comunidad de Madrid se consolida como la primera economía de España por quinto año consecutivo, aportando el 19,4% del PIB nacional

La Comunidad de Madrid se consolida por quinto año consecutivo como la primera economía regional de España, aportando a cierre de 2022 el 19,4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, y agranda su distancia con Cataluña, que queda en segunda posición con una contribución del 19%. En términos absolutos, el PIB regional de Madrid alcanzó el año pasado los 261.713,1 millones de euros (24.172 millones más respecto a 2021). Por su parte, el PIB de Cataluña ascendió a 255.153,8 millones de euros (23.096,5 millones más), según los datos de la Contabilidad Regional de España del pasado ejercicio, hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso tiene un PIB 6.559,3 millones superior al catalán, una brecha que se ha agrandado en 1.075,5 millones respecto a 2021.

Madrid superó a Cataluña en 2019 como primera potencia económica regional y desde entonces encadena cinco años de liderazgo. Este relevo como motor económico de España se produjo tras el deterioro del crecimiento catalán causado por el procés independentista, que desencadenó la huida de numerosas empresas -muchas de ellas cambiaron su sede a Madrid- y lastró la inversión. Además, el cambio se vio reforzado por la fiscalidad más ventajosa de la Comunidad de Madrid, que ha convertido a la región capitalina en un oasis empresarial. Por detrás de Madrid y Cataluña, Andalucía (13,4%), Comunidad Valenciana (9,4%), País Vasco (5,9%) y Galicia (5,2%) son el resto de regiones que contribuyen en mayor medida al PIB nacional.

En cuanto al crecimiento respecto al año anterior, Baleares fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, con un avance del 12,5%, seguida de Canarias y Madrid, con alzas del 9,7% y del 7,2%, respectivamente. La economía de las islas se vio impulsada por la recuperación total del turismo, en el que aspira a ser un año récord para el sector. De acuerdo con el INE, tras los avances en las islas y en Madrid, destacan también los crecimientos en País Vasco y Cataluña, con subidas del PIB del 6% en ambos casos, y de Comunidad Valenciana (+5,9%), todas ellas por encima del crecimiento medio nacional del 5,8%. Las autonomías que, por el contrario, registraron un menor aumento real de su PIB fueron Extremadura (2,1%), Castilla-La Mancha (2,2%), Castilla y León (3,1%). Según Estadística, 14 comunidades más Ceuta y Melilla presentaron en 2022 aumentos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 3,4%.

La Contabilidad Regional también expone que la Comunidad de Madrid es la región con mayor renta per cápita, 38.435 euros por habitante (10.273 euros más que la media nacional), por delante de País Vasco (35.832 euros). Navarra (33.798 euros) completa el podio y Cataluña (32.550 euros) se queda en el cuarto puesto. La cifra madrileña per cápita es un 36,5% superior a la media española, de 28.162 euros (+9,2% en 2022), y también supera la de la Unión Europea, que es 35.440 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y sólo dos (Madrid y País Vasco) sobrepasaron el promedio europeo. En el otro extremo, con menor PIB per cápita, se situaron Melilla (20.698 euros), Andalucía (21.091 euros por habitante) y Extremadura (21.343 euros).

En cambio, los hogares de País Vasco fueron los que tuvieron mayor renta disponible por habitante en este caso en el año 2021, con 20.865 euros, cifra un 26,6% superior a la media de España (16.480 euros). Por detrás de País Vasco y por encima de la media se situaron Comunidad de Madrid (20.357 euros per cápita), Navarra (18.625 euros), Cataluña (18.369), Aragón (17.600), Asturias (17.231), Castilla y León (16.696) y La Rioja (16.594) .

Por el contrario, los registros más bajos correspondieron a la ciudad autónoma de Melilla (13.151 euros por habitante), Extremadura (13.378 euros), Andalucía (13.508) y Canarias (13.689).