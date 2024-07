Las comunidades autónomas y el Gobierno en Cataluña: «Todos queremos más»

Amaya Uranga, con su voz potente, perfecta, inconfundibles, cantaba con «El Consorcio». Eso dependerá de las negociaciones para formar Gobierno en Cataluña y algo conseguirán los «indepes Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro –pintoresco donde los haya– que reúne a los consejeros autonómicos de Hacienda con el Estado, no tiene himno, claro. Si buscara uno, le bastaría con adoptar la canción de El Consorcio. Las reuniones de ese extraño cenáculo, desde que se celebran, aunque sea de tarde, en tarde pueden resumirse con un simple «todos queremos más». El lunes, los consejeros autonómicos de Hacienda, pastoreados por la vice María Jesús Montero, entonaron el mismo estribillo. La novedad fue la asistencia de la representante de la Generalitat, Natália Mas, que no solo quiere más, sino más que los demás y diferente. Eso dependerá de las negociaciones para formar Gobierno en Cataluña y algo conseguirán los «indepes», nadie lo duda.

La otra novedad, que no es tanto, es que el Gobierno va a permitir que las comunidades autónomas (CC AA), que se han asegurado para 2025 la friolera de 147.412 millones de euros, un 9,5% más que este año, además podrán tener déficit hasta 2027. El Gobierno tiene de entrada el 50% de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad para imponer sus tesis que tampoco solucionan nada porque «todos queremos más», repite al fondo la voz de Amaya Urangan y habrá un perdón, también muy sui géneris, de esas cantidades. No las pagarán las Administraciones autonómicas, pero sí sus ciudadanos y los del resto de España. Una trampa más que a los más manirrotos les permitirá volver a endeudarse en una espiral sin fin. Todo, claro, más que alentado por el Gobierno, que permite lo que no es más que un aumento constante del gasto público en un escenario en el que todas las comunidades pretenden gastar más sin, al mismo tiempo, preocuparse mucho por los ingresos. El ínclito CPFF debería poner orden, pero es imposible.