La constructoras alertan de que España no llegará a tiempo para ejecutar los fondos europeos

Las constructoras lo tienen claro: España no va a llegar a tiempo para ejecutar las ayudas europeas en los plazos fijados. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido hoy de que el retraso y la baja ejecución de los Pertes y la ayuda europea adicional (adenda) que alcanzan en total más de 106.000 millones de euros harán necesario prorrogar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation de UE. Seopan ha pedido extender al menos un año el plazo que expira en diciembre para presentar los proyectos a las ayudas europeas así como la ejecución de los fondos europeos más allá de 2026.

La patronal ha hecho estas consideraciones durante la rueda de prensa anual para presentar el balance del sector en la que, en línea con lo denunciado el pasado viernes por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha denunciado también que los fondos están en peligro por la negativa del Gobierno a prorrogar el sistema extraordinario de revisión de precios que vence en marzo. Seopan ha insistido en que un elevado porcentaje de la licitación pública puede quedar "desierta" o "semidesierta" si no se prorroga el mecanismo. El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha advertido de que esta situación puede darse en concursos de obra de comunidades autónomas y comunidades locales que no cuentan con fórmulas de revisión de precios.

Seopan ha asegurado que el problema de la inflación no está resuelto y en 2023 seguirá siendo elevada. Los precios de los materiales y de la energía siguen en niveles muy superiores a los de 2020, según ha detallado, con revisiones de precios en el 85% de las obras superando el límite del 20% que establece el real decreto sobre la materia. Por ejemplo, el gas y la electricidad se han incrementado un 556% y 121% respecto a 2020. En este sentido, en línea con la CNC, demanda que se introduzca el peso de la energía en estas revisiones de precios, que, de forma general y a modo de ejemplo con los contratos de 2020, tendría un impacto de entre 350 y 740 millones de euros.

Servicios

La patronal de las constructoras ha denunciado también que los contratos de servicios para infraestructuras son insostenibles teniendo en cuenta la inflación, el coste de la energía y que la mano de obra (a la que se añade la reciente subida del SMI) representa de media más del 45% de los costes.

Seopan entiende que ello puede comprometer seriamente el desempeño y la actividad de los contratos de un sector que cuenta con más de 70.000 trabajadores y denuncia que el Gobierno haya rechazado sus propuestas para establecer una revisión excepcional para estos contratos. La patronal teme igualmente que el Ejecutivo no prorrogue el mecanismo ahora en vigor. Núñez sospecha que el Ejecutivo no prorrogará esta medida tras no haber recibido ninguna respuesta a todas las propuestas que Seopan ha remitido desde noviembre para su prórroga y para introducir nuevos parámetros al mecanismo. El sector admite que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sí está por la labor de prorrogar el texto, al ser consciente de su necesidad, pero los Ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda se estarían oponiendo por sus efectos en las cuentas públicas.