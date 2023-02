Los costes ahogan a la construcción: 2.032 obras públicas desiertas y un 17% más de disoluciones

La construcción vuelve a dar la voz de alarma. El incremento de los costes de los materiales no cesa y muchas compañías, especialmente las pymes, están empezando a tener serios problemas para sobrevivir. En 2022, de hecho, las disoluciones de compañías del sector se dispararon un 17%, hasta superar las 6.300, según los datos recopilados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Además, el pasado ejercicio, las compañías dejaron desiertas 2.032 licitaciones de obras públicas por valor de más de 900 millones de euros al no ajustarse los presupuestos de las administraciones públicas a los costes reales de ejecución que calculaban las compañías.

Para tratar de hacer frente al problema de los costes, el Gobierno aprobó en marzo del pasado ejercicio un sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas, sometido luego a diversas revisiones. Pero según denuncia la CNC, el mecanismo, tal y como está concebido, no ha funcionado, como así evidencian los datos de insolvencias y proyectos sin contratistas. No obstante, la patronal cree que, con las debidas modificaciones, puede hacerlo. Por ello, su presidente, Pedro Fernández Alén, ha pedido hoy que el mecanismo provisional se prorrogue con mejoras "sine die" ante la incertidumbre de la situación actual y que, más tarde, se convierta en permanente en la Ley de Contratación Pública.

Para hacerlo realmente eficaz, Fernández Alén ha propuesto varias medidas. Según la CNC, la revisión de precios debería incluir la mano de obra, puesto que aunque la subida del salario mínimo (SMI) no afecta al sector, "es cierto que en las revisiones salariales se pide la misma subida que se ha producido en el SMI, con lo que el coste de mano de obra sube y no se revisa", según ha asegurado Fernández Alén. El presidente de la patronal también ha reclamado que se incluya entre los costes a revisar el de la energía que, en algunos proyectos, puede representar el 40% de los costes totales; así como los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones. De igual forma, la patronal pide eliminar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma.

Advertencia

Según Fernández Alén, "prorrogar, ampliar y dar estabilidad al sistema de revisión de precios es fundamental para la supervivencia de las empresas de la construcción, un sector estratégico para transformar y modernizar España" dado que "los precios no están bajando, están moderando su incremento, lo que hace imprescindible el sistema de reequilibrio de contratos". El presidente de la CNC cree que "si resolvemos los problemas que sufrimos de sobrecostes, podremos crear más de medio millón de empleos y acelerar la recuperación”, ha dicho.

Pero si no se toman medidas, la patronal del sector alerta de que los fondos NextGeneration EU estarán en riesgo, ya que siete de cada diez euros de las ayudas comunitarias van a ser canalizados por la construcción. La patronal ha remarcado que la construcción no sufre un problema de actividad o capacidad, por lo que estaría preparado para acometer los proyectos que contempla el Plan de Recuperación. El problema, en su opinión, es que los presupuestos y los pagos no se corresponden con los costes en que están incurriendo las empresas y que, citando los índices de costes del sector de la construcción elaborados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se han incrementado un 138,5% entre enero de 2021 y noviembre de 2022, según la CNC.

Fernández Alén, que se muestra optimista respecto a la posibilidad de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el de Hacienda se pongan de acuerdo para ampliar el mecanismo; considera que la reivindicación es legítima y lógica. Según explica, desde que se adjudica un contrato hasta que se termina, pueden pasar años en los que no hay visibilidad sobre las fluctuaciones de los precios de los materiales. Por ello, considera lógico que existan cláusulas de revisión de precios.

El presidente de la CNC aclara que este tipo de mecanismos también implica un riesgo para las compañías. "El sistema de revisión de precios juega a favor y en contra del contratista, porque si los precios bajan, en algún momento tendrá que pagar dinero. Pero creemos que es imprescindible ponerlo en marcha de forma estable teniendo en cuenta que los contratos duran mucho en el tiempo", remacha.

Junto al problema incremento de los precios de las materias primas, la CNC también ha destacado que otros aspectos que también están ahogando las finanzas de las constructoras como el incremento de las cargas administrativas, que suponen costes fijos para las empresas; que los pliegos exigen cada vez más medios adscritos a las obras de manera permanente, lo que también sube los gastos de las empresas; o que se están alargando cada vez más la duración de contratos y no se llega al momento de liquidar obra y que se devuelvan las garantías. Junto a ello, según destacan, está la negativa de muchos ayuntamientos a revisar los precios.

Al margen del problema con los precios, Fernández Alén ha denunciado también los problemas que, como publicó LA RAZÓN el pasado mes de noviembre, muchas constructoras empiezan a tener para obtener carné o clasificación que Hacienda para poder optar de determinadas obras. La CNC ha pedido que se revisen los criterios exigidos a las empresas para acreditar la solvencia técnica que les permita la obtención de mayores categorías en los diferentes subgrupos del sistema de clasificación, permitiendo su acreditación a través de la experiencia en obras similares y no sólo por tener posesión de medios.