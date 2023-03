Crisis bancaria: analistas y Gobierno descartan el fantasma de la gran recesión de 2008

"Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y regulación reforzado y una situación saneada de sus balances". Así descartó la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, que el escenario de "turbulencia" financiera tras la quiebra en Estados Unidos de Silicon Valley Bank (SVB) vaya a afectar a sistema financiero español, que a diferencia de la crisis de 2008, afronta la situación con "la máxima prudencia" pero con unos balances "saneados" y con un marco "reforzado", además de confirmar que no le consta "ninguna exposición directa" de la banca española a la quiebra de la entidad norteamericana. Así lo aseguró a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, en la que afirmó que sigue "muy de cerca" las noticias que llegan desde Estados Unidos y aseguró que las autoridades americanas han actuado "con rapidez y con contundencia".

También quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores, aunque reconoció que "nos encontramos en un momento de mayor turbulencia en los mercados financieros internacionales derivada de esa situación de fragilidad de algunos bancos de Estados Unidos. En este contexto, los bancos españoles se encuentran con una situación saneada de sus balances y con una perspectiva de crecimiento y de buena evolución de la economía española en el curso de 2023".

Por su parte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, descartó que la quiebra del SVB en Estados Unidos tenga un "riesgo real de contagio" sobre la banca europea, aunque la Comisión Europea está "vigilando" los acontecimientos en contacto "estrecho" con el Banco Central Europeo. "No creo que haya un riesgo real de contagio, por el momento, en Europa". El titular de Economía del Ejecutivo comunitario ha recordado que esto se debe a que todos los bancos europeos, y "no solamente los más grandes", tienen que cumplir con los estándares de capital y solvencia acordados en el marco de Basilea III. No obstante, sobre la "posibilidad de un impacto indirecto" en las entidades financieras europeas, Gentiloni ha reiterado que "es algo que hay que vigilar", pero las autoridades tampoco ven por ahora "un riesgo significativo".

En la misma reunión, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro lanzaron mensajes de prudencia y de tranquilidad. La Comisión Europea "está analizando la situación de cerca", pero también considera que la exposición europea es limitada y que la reacción de las autoridades estadounidenses ha sido rápida. Por el momento las autoridades europeas no ven un “riesgo significativo” para las entidades financieras de la zona euro.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de tranquilidad este lunes a los estadounidenses al recalcar que el sistema bancario del país "es seguro" y aseguró a los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank que tendrán sus depósitos. "El sistema bancario es seguro, vuestros depósitos están seguros cuando los necesitéis", dijo en una breve intervención ante la prensa. "En mi Administración nada ni nadie está por encima de la ley", recalcó el mandatario, asegurando que el contribuyente "no asumirá ninguna pérdida". Biden avanzó que los gestores de esos bancos "serán despedidos" y recalcó, tal y como habían apuntado los reguladores la víspera, que los accionistas no estarán protegidos.

En cuanto al mercado financiero, estaría teniendo una respuesta directa a la subida de tipos de interés que se presume el jueves vuelva a llevar a cabo el Banco Central Europeo (BCE). Por eso, la "sensación de peligro existe", sensación confirmada por la "penalización bursátil vivida hoy", apunta Sergio Ávila, analista de Mercado de IG, para quien, más que un problema de contagio, puede ser un problema "que tiene que ver más con la continuación de las políticas agresivas de los bancos centrales", por lo que más bancos puedan verse en una situación similar también en Europa. En este sentido, el analista de XTB, Darío García, también cree que el mercado está empezando a descontar una subida de 25 puntos básicos para la próxima reunión, aunque en el caso del BCE considera que la decisión ya estaría tomada y se mantendrá el alza de 50 puntos básicos para este jueves, aunque no descarta un "cambio de postura" de la entidad presidida por Christine Lagarde, según recoge Europa Press.

Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, marca muchas diferencias entre la crisis del 2008 y lo que pasa ahora. "La crisis financiera actual tiene su origen en la falta de liquidez, que es de carácter puntual y, salvo que ocurriesen hechos más preocupantes, no tiene nada que ver con la ocurrida en 2008, que era de carácter estructural debido a la falta de diligencia y control de riesgos de la banca mundial, bajo el paraguas de concesión de hipotecas baratas, sin los adecuados mecanismos de protección, ya que se consideraba que los activos inmobiliarios nunca perdían valor. No es un problema sistémico del sector financiero sino algo específico de este banco, pero que ha ocasionado un efecto dominó en las bolsas de medio mundo. Lo que estamos viviendo ahora es un hecho puntual", recalcó.

Pese a que Higueras no ve un peligro inminente porque "los grandes bancos norteamericanos y los europeos se encuentran mucho más regulados y protegidos ante este tipo de situaciones y es difícil que puedan verse afectados de forma significativa", sí que recuerda que "el sistema financiero es global y que todos sus agentes se encuentran interconectados, por lo que un problema en uno de ellos podría tener una fuerte repercusión inicial sobre los demás por un efecto dominó si los reguladores no actúan de forma rápida y decidida. Hemos visto que el miedo ha inundado las bolsas de casi todo el mundo, en especial los valores bancarios, pero tras la corrección, veremos que las aguas vuelven a su cauce en los próximos días. En cualquier caso, los bancos españoles son hoy mucho más sólidos, fuertes y saneados que en 2008 y sus ratios de capital están mucho mejor para poder soportar tensiones de liquidez".

Por su parte, Huw van Steenis, vicepresidente de la consultora Oliver Wyman, sobre el tema de Silicon Valley Bank, aunque no teme una crisis profunda, sí que cree que "los bancos serán mucho más sensibles a la amenaza de fuga de depósitos y pagarán más por la financiación, lo que endurecerá las condiciones financieras”.

Ismael de la Cruz, analista de Investing.com, descarta repercusiones a largo plazo con la quiebra del banco SVB porque "el contagio no debería ir a más. La caída del SVB es un problema grave, pero las preocupaciones sobre el sector bancario en general no están justificadas y menos aún sobre los grandes bancos. La reacción instintiva del mercado parece algo exagerada. Ha provocado un gran impacto psicológico que ha despertado los viejos demonios del mercado. Pero ya sabemos que cuando pasa algo los inversores primero venden y luego se preocupan de ver qué ha pasado y de analizarlo".

En la misma línea, Alfredo Jiménez, del Instituto Español de Analistas, estima que la incertidumbre actual en el mercado es grande "pero no se puede comparar con la situación que se generó con la quiebra de Lehman Brother en 2008. El modelo de banca que siguen los bancos europeos es distinto al de los norteamericanos y no están tan involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas y, además, el BCE dispone de herramientas para apoyar la liquidez de los bancos europeos".