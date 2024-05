Cuándo es el último día para presentar la declaración de la Renta: Esta es la fecha exacta

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF es un impuesto progresivo y directo. Es progresivo porque a medida que el sujeto pasivo obtenga más renta, soportará mayor carga fiscal, y tendrá que pagar una cantidad mayor. Y es directo porque aplica directamente sobre la capacidad económica de las personas, es decir, sobre los ingresos que generan.

En la declaración anual de la Renta, se realiza una liquidación, en la que se calcula el importe de los impuestos que se deben pagar y se resta esta cantidad a los pagos anticipados que se han ido realizando durante el año.

¿Cuándo acaba la campaña de la Renta 2023?

Así, la declaración puede 'salir a pagar o a devolver'. Si las retenciones han sido mayores que la cuota a pagar, entonces Hacienda devolverá la diferencia. En caso contrario, el contribuyente deberá pagar. La campaña de la Declaración de la Renta 2024, correspondiente al ejercicio 2023, inició el 3 de abril y se podrá presentar hasta el próximo 1 de julio.

¿Necesitas ayuda?

Vale la pena mencionar que, en esta ocasión, la declaración de la renta sólo puede realizarse en línea, aunque se ofrece asistencia telefónica y presencial para su elaboración, tal como se ha venido haciendo hasta la fecha. Si este es tu caso y necesitas la asistencia de un agente de la Agencia Tributaria para realizar tu declaración, ya sea de forma telemática o presencial, tendrás que solicitar una cita previa.

Para hacerlo, deberás hacerlo a través del sitio web de la AEAT o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (servicios automatizados) o 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (de lunes a viernes de 9 a 19 horas). Hoy es 20 de mayo, por lo que aún estás a tiempo para solicitarla.

Para solicitar asistencia, puedes hacerlo hasta el 28 de junio. Una vez que hayas obtenido la cita, se ofrecerá asistencia telefónica para la confección de la declaración hasta el 1 de julio de 2024. En cuanto a la confección en las oficinas de la Agencia Tributaria, se realiza desde el 3 de junio hasta el 1 de julio.

¿Y si te olvidas de presentarla?

Si olvidas presentar la declaración de la Renta, puedes enfrentarte a multas, sanciones y recargos por parte de la Agencia Tributaria. Las consecuencias varían según si tu declaración de la renta resulta a devolver o a pagar.

Si tu declaración de la renta sale a devolver, la multa por no presentarla en plazo es de 200 euros. Esta multa puede reducirse a la mitad si no has recibido ningún requerimiento de pago por parte de la administración. Además, si Hacienda no cumple con su plazo de seis meses para pagarte, también tendrá que abonar intereses de demora.

Por otro lado, si tu declaración de la renta sale a pagar y la presentas fuera de plazo, la Agencia Tributaria te aplicará un recargo que puede variar en función del tiempo transcurrido desde la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si te retrasas tres meses, se aplicará un recargo del 5%. Si el retraso es de entre tres y seis meses, será del 10%. Si es entre seis meses y un año, será del 15%. Si supera los 12 meses, el recargo será del 20%.

Oficinas de la Agencia Tributaria en Madrid David Jar

Además, se aplicarán intereses de demoradel 3,75%. Puedes reducir el recargo hasta un 25% si no recurres y lo ingresas de forma voluntaria. En caso de que no tomes la iniciativa de solucionar el impago y esperes a que Hacienda comunique la reclamación, las consecuencias serán mayores.

Además de la multa de 200 euros por presentar la declaración de la Renta fuera de plazo, puedes enfrentarte a un recargo de entre el 50% y el 150% de la deuda por parte de laAgencia Tributaria. La cuantía puede modificarse según el perjuicio sobre la Administración o la posible reincidencia del contribuyente.