La demanda de petróleo crecerá pese a las tensiones arancelarias

La OPEP mantuvo ayer sin cambios su pronóstico sobre el aumento del consumo mundial de crudo para 2025 y 2026, con 1,4 millones de barriles por día (mbd) más cada año, pese a las recientes medidas arancelarias de la Administración Trump.

Los analistas del cártel petrolero precisan en su informe mensual de febrero que se trata de un crecimiento de 1,4 mbd, de los cuales la mayor parte (1,3 mbd) procederán de países emergentes, mientras el resto llegará de los países industrializados. El consumo mundial de crudo previsto para este año se situará en 105,2 mbd, mientras que para el año que viene se prevén 106,6 mbd.

También los pronósticos de crecimiento de la economía mundial se mantuvieron sin cambios con respecto al informe del mes anterior, con un 3,1% en 2025 y un 3,2% en 2026. Para Estados Unidos, la economía más fuerte del planeta, la OPEP prevé para este año un crecimiento del 2,4% y del 2,3% para 2026.

«La política comercial de la nueva Administración estadounidense ha añadido más incertidumbre a los mercados, lo que tiene el potencial de crear desequilibrios entre la oferta y la demanda que no reflejen los fundamentos del mercado y, por tanto, generar más volatilidad», advierten los analistas de la OPEP.

Con respecto al suministro de crudo, la OPEP espera que la oferta de sus rivales aumente hasta un total de 54,2 mbd este año, 1 mbd más que en 2024, un incremento anual que se repetiría en 2026, hasta un total de 55,2 mbd.

La producción adicional vendrá sobre todo de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina, vaticinan los expertos en el documento, al tiempo que aumenta ligeramente el volumen de crudo que prevé requerirá el mundo de sus países miembros y sus aliados.

Para 2025 cifra la demanda por el crudo OPEP y sus aliados se situará en un estimado 42,6 mbd, 100.000 bd más de lo calculado hace un mes y 400.000 bd superior al nivel de 2024. Para el año que viene, los analistas de la OPEP suponen que los doce miembros del grupo y sus diez aliados, entre ellos Rusia, deberían producir 42,9 mbd, unos 300.000 bd más de lo previsto hasta ahora.

El precio del barril de petróleo se mantiene por encima de los 70 dólares. El de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba ayer en 75,8 dólares, un 1,55% menos, mientras que el Texas caía un 1,77%, hasta los 72,02 dólares.

Pemex y las quejas de EE UU

Por otra parte, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, negó ayer que las refinerías estadounidenses estén rechazando el crudo de México, como informa la prensa internacional, pero reconoció que hay quejas por el exceso de agua y sal en su contenido.

Rodríguez ha admitido que los clientes «últimamente se han estado quejando un poco de la cantidad de sal y agua que trae, desde el último mes», pero ha asegurado que ya se está «controlando», que se está muy cerca de las especificaciones y que es «coyuntural».

«¿No nos han rechazado ningún barco, o sea, sí se quejan y dicen: ‘‘no, trae (mucha agua y sal)’’, entonces se penaliza con centavos del precio y siempre es un objeto de negociación», manifestó.

El directivo de la empresa estatal respondía así a las informaciones sobre que las refinerías en Estados Unidos están, presuntamente, rechazando el crudo de México porque contiene hasta seis veces más agua de lo aceptable.

Rodríguez indicó que no ha habido afectaciones a las exportaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que se resolverá el asunto dentro de unos 10 días y ha asegurado que «no hay problemas en Pemex, ni en la producción petrolera, son coyunturas que se dan y que se han dado históricamente». «Es algo normal, no es solo a Pemex, le ocurre a muchísimas petroleras del mundo, es coyuntural y hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder, no. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad», dijo Sheinbaum.