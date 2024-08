Despedir a trabajadores con permiso familiar ahora es legal: el controversial error en la ley que entrará en vigencia el 22 de agosto

La Ley de Paridad en España es una normativa que busca promover laigualdad de género en el ámbito político y administrativo del país. Sin embargo, aunque su objetivo en el papel es noble, un fallo en la ley, que procura enmendarse en septiembre, deja sin protección a aquellos trabajadores que hayan solicitado una modificación de jornada por motivos de conciliación. Según ha comentado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se trata de un "error técnico lamentable", pues permite que las empresas despidan a quienes han adaptado su jornada para el cuidado de sus familiares, permiso que se otorga durante cinco días.

A partir del jueves 22 de agosto, los empleados dejarán de estar bajo la protección de la ley que evita que enfrenten represalias por parte de la empresa en caso de que el trabajador solicite media jornada por causas de conciliación. Esto se debe a que, este mismo jueves entrará en vigor la reforma al Estatuto de los Trabajadores, cambios que el Gobierno introdujo mediante una disposición a la ya mencionada Ley de Representación Paritaria. Lamentablemente, el fallo no fue detectado en ninguna de las estancias (grupos parlamentarios y ministerios).

Cuándo enmendarán el error en la Ley de Paridad

Si bien la ministra de Igualdad ya ha aclarado que se trata de un error "en contra de la voluntad de todos los que han participado en el desarrollo de la norma" y está trabajando para corregirlo, la enmienda no llegará sino hasta septiembre, cuando se reinicie la actividad y las plenarias en el Congreso. No obstante, también se ha anunciado que Inspección trabajará notablemente para que, hasta que se modifique nuevamente la ley, no existan violaciones contra los derechos de los trabajadores.

El riesgo es que, si durante este período de espera se produce un despido, será responsabilidad del trabajador demostrar en los tribunales que el cese laboral se debe a una acción tomada por la empresa en respuesta a su solicitud o ejercicio de adaptación de jornada. Si el trabajador logra probar esto y gana el caso, la empresa estaría obligada a pagar la indemnización correspondiente por un despido improcedente. Pero, el despido no se declararía automáticamente nulo, lo que significa que la empresa no estaría obligada a readmitir al trabajador de inmediato.

Los trabajadores que se verán afectados con el error en la Ley de Paridad

La legislación española permite a los trabajadores tener acceso a un permiso de cinco días pensado para el cuidado de familiares por accidente o enfermedad grave, con o sin hospitalización, que precisen reposo domiciliario. El familiar puede ser un cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres o hermanos, según lo estipulado por la ley; además, es complementario a otras formas de licencia por motivos familiares. Hasta ahora, en estos casos, el despido durante este período de ausencia por conciliación era considerado nulo de forma directa.

No obstante, aunque la ley afecta a todos los trabajadores, ya que se impuso la modificación en el Estatuto, dicho error proviene de la incorporación de una disposición en la ley de paridad destinada a las trabajadoras víctimas de violencia de género, que se basó en un texto desactualizado del Estatuto de los Trabajadores. Esta omisión ha resultado en una eliminación efectiva de la protección laboral para estos casos. La enmienda, centrada en la violencia sexual, se aplicó a un texto del Estatuto que no reflejaba las recientes modificaciones en materia de permisos, introducidas por el Real Decreto Ley 5/2023, que garantizaba estos derechos.

Como consecuencia, se ha producido una brecha que se espera no dure más de una semana en la protección legal de los empleados afectados por situaciones de violencia de género y sexual. Así, se han comprometido los derechos laborales de las personas afectadas, quienes ahora deben enfrentar el doble desafío de lidiar con una situación personal crítica y la falta de protección en su entorno de trabajo.