Diez años de homenaje empresarial

La Razón entregará el próximo 18 de junio los Premios Tu Economía, que este año cumplen su décimo año. Una década en la que las páginas del suplemento Tu Economía Dinero&Negocio han analizado en profundidad la actualidad económica y han acompañado a las empresas en un camino en el que se han tenido que adaptar a las nuevas realidades. La tensiones geopolíticas, pero también los vertiginosos cambios tecnológicos, con la irrupción de la IA, ha marcado, sin duda, el paso en los últimos meses. Sin embargo, tanto compañías como emprendedores ha conseguido con esfuerzo y talento salvar los obstáculos que se han encontrado en el camino, al mismo tiempo que han hecho gala de una enorme versatilidad. Los diez galardonados son un ejemplo de ello. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, será el encargado de presidir un acto, que también contará con la presencia del director del diario, Francisco Marhuenda y del consejero delegado Andrés Navarro. La presentadora Noor Ben Yessef actuará como maestra de ceremonias-

Este año los premios ha recaído en:

Héctor Colonques Porcelanosa

Héctor Colonques/ Premio a la Trayectoria Profesional. El presidente de Porcelanosa, cumplió 82 años el pasado día 10. La edad, sin embargo, no le impide estar al pie del cañón y acudir todos los días a la sede de la compañía azulejera en Villarreal. Su jornada laboral se prolonga más de doce horas diarias, de 07:45 de la mañana a 20:00 de la tarde porque, al final, es el «alma mater» de la compañía y todos los clientes quieren verle. Y es que Héctor Colonques, al igual que los otros dos fundadores de Porcelanosa, su hermano mellizo Manuel y su socio José Soriano –ya fallecido–, pertenecen a una generación irrepetible, no solo de empresarios, sino también de personas, hechos de una pasta especial. Unos verdaderos «self-made men», como se diría en Estados Unidos.

Héctor era poco más que un adolescente, de apenas 18 años, cuando, junto a su hermano y, tras el fallecimiento de su padre, tuvo que arrimar el hombro y ayudar a su madre en un almacén de naranjas en Villarreal, su ciudad natal. Sin embargo, como cualquier otro cultivo, los cítricos estaban muy expuestos a los caprichos de la meteorología, por lo que, tras una helada que arruinó la cosecha de ese año, los hermanos Colonques pensaron en un “plan B” al campo. Por ello, no dudaron en unirse a José «Pepe» Soriano en un nuevo proyecto: Porcelanosa.

Lo que comenzó siendo una empresa local centrada en la fabricación de azulejos es, a día de hoy, un gran holding empresarial, conformado por siete empresas que se complementan, especializadas en una extensa gama de productos que incluyen desde equipamiento para cocina o baño hasta materiales tecnológicos y avanzadas soluciones constructivas para la arquitectura contemporánea. La facturación del grupo alcanzó en 2023 los 900 millones de euros. Emplea a más de 5.000 personas y cuenta con 1.000 puntos de venta repartidos por 134 países. Una expansión que se centra en una estrategia de la que es en buena parte responsable Héctor Colonques. Dotado de una gran visión comercial, su capacidad para anticipar las tendencias del mercado y adaptar la estrategia empresarial ha sido fundamental para el éxito continuado de la empresa. Desde el primer momento, tuvo claro que había que apostar por la diversificación y, sobre todo, por «exhibir» el producto, sacándolo del almacén («la polvera», como se conoce en el argot de la cerámica) y llevarlo directamente hasta el cliente, convirtiéndolo en sinónimo de lujo. De esta forma, la compañía fundamentó su crecimiento en una red de tiendas propias, la primera de las cuales abrió sus puertas en Zaragoza. Desde entonces, se ha ido extendiendo hasta llegar a ubicaciones tan icónicas como la Quinta Avenida de Nueva York. Bajo la dirección de Héctor Colonques, Porcelanosa no solo creció en tamaño, sino que también se internacionalizó, con la apertura de filiales en mercados clave de Europa, América y Asia.

Hoy en día, continúa guiando a la empresa en una nueva era de crecimiento y desarrollo. Su enfoque en la calidad, la innovación y la sostenibilidad continúa siendo el pilar fundamental sobre el cual se construye el futuro de la compañía.

Sin duda, una carrera impecable, fundamentada en el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, valores que cada día trata de transmitir a sus seis hijos, cuatro de los cuales trabajan en la compañía. Y es que en Porcelanosa tener el apellido de uno de los fundadores de la compañía no implica ningún privilegio y sí mucha responsabilidad.

El espíritu inquieto e innovador del que siempre ha hecho gala le ha permitido evolucionar con los tiempos y adaptarse a los cambios sociales, aunque todavía no entienda muy bien por qué no puede ir a trabajar los sábados –viene de una cultura en la que se trabajaba siete días a la semana–. Se maneja sin problemas con las nuevas tecnologías y no duda, incluso, en recurrir a la inteligencia artificial si es necesario.

Pese al gran imperio que es hoy en día Porcelanosa, Colonques es un hombre sencillo que disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Cuando no está trabajando, le gusta cuidar su jardín y hacer el mantenimiento de su casa (es un «manitas»), y también pasar tiempo con la gran familia que ha creado junto a Anna García Planas. Le hace especial ilusión el viaje que todas las semanas santas realiza con su esposa, hijos y nietos, y que este año llevó a los 18 miembros del «clan» hasta México.

Porcelanosa es un ejemplo de éxito empresarial, y Héctor Colonques, con su visión y liderazgo, ha dejado una huella indeleble en la industria cerámica y en el mundo de los negocios en general, lo que le ha hecho merecedor este año del Premio Tu Economía «A la Trayectoria Profesional».

El Grupo IAG está integrado por British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling y Level IAG

IAG/Iberia/ Mejor Valor Ibex 35 por su comportamiento bursátil y su apuesta por la conectividad con América Latina desde España con Iberia. El grupo aéreo hispano-británico IAG, que integra Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, cerró el pasado año con un espectacular incremento de sus beneficios. Su resultado neto ascendió a 2.655 millones de euros, lo que supone un aumento del 516% en relación al año anterior. Unas cifras que significan multiplicar por seis sus resultados de 2022. El ejercicio estuvo marcado por un fuerte crecimiento del beneficio, apoyado por una fuerte demanda de viajes, junto con la inversión en las iniciativas de transformación con las que el grupo está impulsando el crecimiento de los beneficios a largo plazo. Este desempeño positivo se completó con un margen sobre el beneficio operativo del 11,9%, lo que supuso más que duplicar la cifra reportada en 2022 y le colocó como el grupo líder en rentabilidad con respecto a sus comparables europeos y sitúa a IAG como un actor clave en la industria de la aviación global.

En 2023, la compañía registró unos ingresos totales de 29.453 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 28% respecto al año anterior y es un 15% superior a los de 2019. En el primer trimestre de 2024, el beneficio operativo antes de partidas excepcionales fue de 68 millones de euros, lo que comparado con el mismo periodo de 2023 supuso un aumento de 59 millones de euros. Además, el grupo destacó como la inversión en iniciativas de transformación está produciendo mejoras significativas en la puntualidad y la experiencia del cliente en todas sus aerolíneas. Unas aerolíneas que registraron un crecimiento de la capacidad del 7% durante el primer trimestre, beneficiándose de la fortaleza de sus principales mercados en el Atlántico Norte, Atlántico Sur e intraeuropeo.

De hecho, la estimación es que Iberia marque un récord histórico de capacidad entre Europa y América Latina, superando los 5,3 millones de asientos en 2024, lo que supone un crecimiento de 16,4% respecto al año pasado, y de más de 20 % frente a 2019. De esta forma, la compañía que preside Marco Sansavini llegará a tener en operación más de 320 vuelos a la semana, un dato muy superior a los 280 que se llegaron a registrar durante la temporada de verano del año pasado, o los 300 alcanzados en la pasada Navidad.

La ruta entre Argentina y España cerrará 2024 con tres vuelos diarios, lo que supone un crecimiento del 50 % respecto a la temporada de invierno previa. Brasil contará con hasta 14 frecuencias semanales que tendrá la ruta con Sao Paulo el próximo invierno. Mientras, Río de Janeiro, tiene seis semanales desde junio. En Colombia, la ruta entre Bogotá y Madrid tendrá todo el año 21 frecuencias semanales. Esta es la misma capacidad con la que cuenta el mercado de México. En Perú, se consolida las 13 frecuencias semanales. Santiago de Chile también cuenta con un vuelo adicional entre junio y septiembre hasta llegar a los 11 semanales , mientras que el resto del año mantendrá 10. La ruta entre Quito y Madrid tendrá todo 2024 un vuelo diario, mientras que Guayaquil contará con tres semanales. Montevideo contará durante todo 2024 con un vuelo diario, mientras que Caracas crecerá hasta las cinco a la semana. En Caribe, República Dominicana pasará a 8 frecuencias en noviembre y 10 en diciembre. Puerto Rico tendrá durante la mayoría de los meses del año siete frecuencias semanales; y La Habana, tres. Mientras Costa Rica, Guatemala y El Salvador mantienen el vuelo diario, y Panamá llegará a los cuatro semanales.

El Programa Convive contribuye a preservar el medioambiente Iberdrola

Programa Convive de Iberdrola/ Premio al Desarrollo Rural y Ambiental. El desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad son dos elementos clave de la estrategia de descarbonización de Iberdrola, demostrando que el suministro de energía limpia y sostenible puede y debe convivir en armonía con las personas y la naturaleza. De hecho, fue la primera gran eléctrica en apostar por las nuevas energías renovables hace más de 20 años. Desde entonces, la compañía lidera la transición energética, pensando en proteger y preservar por un entorno que será heredado por las nuevas generaciones.

Fiel a estos principios de promoción de la energía limpia y la sostenibilidad, la compañía ha integrado en su estrategia el Programa Convive, que nació con el objetivo de facilita y asegurar que el desarrollo de energías limpias en España genere beneficios para todos. De esta forma, a escala global, contribuye a la lucha contra el cambio climático y, desde el punto de vista local, genera actividad económica y mejora la biodiversidad.

Es, además, un programa de evolución continúa, que impulsa las mejores prácticas disponibles en la integración de las renovables en el entorno en el que se despliegan.

El Programa Convive estructura sus actividades en tres líneas de actuación. En primer lugar, contribuye al desarrollo socioeconómico de las comunidades y territorios en los que está presente, con iniciativas que hacen posible el apoyo de los proyectos al desarrollo económico y social, tanto en el plano local, como en el nacional. Asimismo, mejora la biodiversidad, con iniciativas que favorecen la integración de las instalaciones en el territorio y en el paisaje, mejorando su contribución a la biodiversidad y su impacto medioambiental. Y, por último, aprendiendo de la mano de expertos, mejora el impacto de las renovables y la aceptación social de la transición energética a través de la colaboración con terceros.

Algunos ejemplos de estas iniciativas son la integración de actividades ganaderas y agrarias en el entorno de las instalaciones, la promoción de la actividad de apicultura o nuevos proyector en agrovoltaica. Asimismo, fomenta el desarrollo de la cadena de valor del sector renovable y de proveedores a escala local, así como la creación de comunidades energéticas y la ayuda a municipios para desarrollar planes de desarrollo. También impulsa la participación en alianzas para definir las mejores prácticas en los proyectos renovables y favorece nuevas actividad industriales y de innovación.

El programa ha sido objeto de numerosos reconocimientos. La fundación para el desarrollo sostenible Ecodes lo ha incluido dentro las mejores prácticas empresariales de acción climática en España, a través de sus 10+10 Ejemplos Empresariales #PorElClima 2023. Este diploma reconoce a Iberdrola como una de las 10 grandes compañías españolas que promueven una verdadera hoja de ruta para la descarbonización de su actividad.

La iniciativa de Ecodes Empresas #PorElClima distingue la capacidad del sector privado para poner en marcha iniciativas concretas que hagan frente a la emergencia climática e impulsen la implementación del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Desafíos todos ellos con los que en Iberdrola tiene un firme compromiso.

Por ello, el Programa Convive de Iberdrola recibe este año el Premio Tu Economía al Desarrollo Rural y Ambiental.

Presidente de PWACS, Juan Pablo López Heras Archivo

PWACS/ Mejor Consultora de Servicios Públicos de España. Desde su creación en 2013, PW Advisory and Capital Services (PWACS) ha emergido como la consultora líder en servicios públicos urbanos. Fundada con la misión de ofrecer servicios de consultoría de alto valor añadido, ha trabajado con administraciones públicas, agentes financieros, inversores y empresas para hacer realidad sus proyectos más ambiciosos. A lo largo de estos años, PWACS ha asesorado a más de 500 ayuntamientos en aspectos técnicos, económicos, financieros y jurídicos. Ha ayudado en la planificación estratégica, en los procesos de definición y contratación, así como en el seguimiento y control de calidad de los servicios. Este compromiso y excelencia han sido reconocidos con el Premio Tu Economía 2024, que los destaca como la mejor consultora de servicios públicos de España.

Con más de una década de experiencia, PWACS ha establecido una presencia significativa en casi todas las comunidades autónomas de España. Su equipo directivo, con amplia experiencia nacional e internacional en el sector de servicios públicos urbanos, lidera un grupo multidisciplinar de más de 90 profesionales dedicados a brindar soluciones innovadoras y eficaces.

Los inicios de PWACS están arraigados en el sector del agua, pero su creciente confianza y reputación les ha permitido expandirse a otros sectores como el medioambiente, infraestructuras y edificios, servicios sociales, seguridad y movilidad, centros deportivos, servicios funerarios, actividades turísticas y culturales, urbanismo y eficiencia energética, entre otros.

PWACS no solo ha crecido en servicios, sino también en estructura empresarial. Ha formado compañías especializadas como PWACS Corporate Finance, que se enfoca en asesoramiento financiero para procesos de compraventa de empresas; PWACSNext, dedicada a la gestión de Fondos Europeos y subvenciones; y PWACS Gutierrez Labrador Legal, un despacho de abogados especializado en derecho ambiental y sectores como aguas, minas, agroindustrial y medio ambiente. A esto se suman PWACS Ingeniería, PWACS Servicios y PWACS Audit, cada una con su propio enfoque especializado. Gracias a su compromiso con la excelencia y la calidad, PWACS se ha posicionado como una consultora de referencia. Sus clientes valoran su independencia, transparencia y la alta calidad de sus trabajos, atributos que le han llevado al éxito continuo.

Marco Patuano, CEO de Cellnex Archivo

Cellnex/ Premio al Compromiso Empresarial con la Sostenibilidad. Cellnex, el mayor operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, ha continuado avanzando en su firme compromiso en materia ambiental, social y de buen gobierno (ESG, por su acrónimo en inglés). Tal y como refleja el Informe Anual Integrado, durante 2023 se han alcanzado con éxito gran parte de los objetivos marcados por la compañía en el Plan Director ESG 2021-2025, cuyo nivel de desempeño ha sido de un 99% en avance en la planificación y un 90% en la implementación de las acciones definidas para 2023. Cellnex ha estado involucrando a los equipos en la estrategia de sostenibilidad, a través de diversas iniciativas de formación y sensibilización, alineadas con los valores fundamentales de la empresa. En 2023, todos los empleados integraron la remuneración vinculada a ESG dentro de los objetivos del grupo y/o país como parte del Modelo Holístico de Gestión del Desempeño (HPM). Acciones que han llevado a la compañía a ser reconocida con el Premio Tu Economía 2024 por su compromiso empresarial con la sostenibilidad.

Àngels Ucero, directora de la Fundación Cellnex, explica que «el compromiso de Cellnex con la sostenibilidad sigue siendo un elemento fundamental de nuestra estrategia corporativa en todas las áreas y unidades del grupo. Nuestro compromiso no se limita solo a alcanzar los objetivos previstos, sino que aspiramos a integrar la sostenibilidad en la actividad diaria. Estamos orgullosos de nuestros logros hasta la fecha y seguimos comprometidos con la evolución constante hacia un futuro más sostenible».

Fruto de este compromiso, Cellnex mantiene una mejora constante en las calificaciones obtenidas en los ratings de sostenibilidad. En 2023 S&P Global la reconoció como una de las principales compañías del sector de las telecomunicaciones en materia de sostenibilidad, incluyéndola por primera vez en el Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Euorpe), el índice de referencia a nivel europeo, así como en el Yearbook 2024. También, por quinto año consecutivo, obtuvo la calificación «A» y el reconocimiento como «Supplier Engagement Leader» por parte del CDP. En el rating de Sustainalytics – ESG Risk Rating– se ha posicionado en el top 1% de compañías del sector de las telecomunicaciones y en el top 4% entre todas las compañías evaluadas a nivel mundial en materia de sostenibilidad. Asimismo, ha sido reconocida por Ecovadis con la medalla de Platino, mención que solamente obtienen el 1% de las compañías.

Ignacio Vega, presidente de Cardiva Archivo

Cardiva /Premio a la Innovación Española Empresarial. Cardiva es una destacada empresa española especializada en la distribución y comercialización de tecnologías médicas. Con una trayectoria de más de 35 años, la empresa ofrece soluciones propias y de reconocidas compañías del sector sanitario. Su misión se centra en promover la innovación, mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la eficiencia de los sistemas sanitarios, trabajando de la mano con expertos en salud. Desde su fundación, Cardiva ha mostrado un firme compromiso con la innovación en tecnología sanitaria, dedicándose a la actividad asistencial y a la formación continua de los profesionales de la salud. Gracias a estos esfuerzos, se ha consolidado como uno de los referentes en el sector sanitario. Su equipo, compuesto por más de 170 personas, se dedica a impulsar soluciones que minimicen el impacto de las enfermedades y promuevan el bienestar.

Cardiva opera en España, Portugal e Italia, donde es una de las principales distribuidoras de dispositivos médicos. La empresa comercializa una amplia gama de productos y colabora estrechamente con el personal sanitario para proporcionar alternativas terapéuticas y herramientas diagnósticas de alto rendimiento, respondiendo así a las necesidades de los pacientes y reduciendo los costes de la asistencia médica.

La compañía ha diversificado su negocio y se ha especializado en varias áreas clave del sector de la salud y la tecnología sanitaria. Entre estas áreas se encuentran la cirugía cardíaca, vascular y endovascular, cardiología intervencionista, neurovascular, tratamiento del dolor, radiología intervencionista, oncología intervencionista, clínica y traumatología. En total, Cardiva comercializa más de 4.000 productos que transforman la vida de aproximadamente 300.000 pacientes al año y proporcionan recursos para tratar necesidades clínicas complejas.

A través de Cardivais, se ha convertido en el primer fabricante español de material sanitario de protección de un solo uso, y sigue siendo la única empresa en el país que fabrica packs de cobertura quirúrgica desechables. Además, participa en proyectos de investigación y desarrollo como iVascular, la única empresa española que realiza I+D en dispositivos médicos intervencionistas de última generación; Peaches Biotech, dedicada a la medicina regenerativa; e Histokine, una fábrica que produce fármacos biológicos y de terapia celular para investigación en Bilbao. Estas iniciativas han permitido a Cardiva generar empleo para más de 600 personas. Recientemente, Cardiva se ha integrado en la compañía española Raindance, que desarrolla soluciones de hardware y software para la gestión eficaz de inventarios y almacenes. Además ha incorporado la distribución de la plataforma de IA aplicada al diagnóstico por imagen de Incepto Medical.

Gonzalo Guzmán CEO de Adgage Archivo

Adgage /Premio a la Innovación Digital. Fundada a finales de 2013 por Gonzalo Guzmán y a quien posteriormente se unió su socio Daniel Shaikh, Adgage ha sido un referente en la publicidad móvil en España. Ambos socios, antiguos colegas en Nokia, aprovecharon su experiencia en la compañía que fue líder global en la fabricación de smartphones, para crear la primera red publicitaria móvil a nivel mundial y han estado a la vanguardia de esta industria en constante evolución. Con más de una década de experiencia, Adgage se ha consolidado como el especialista en marketing móvil en España, ofreciendo servicios integrales para anunciantes, agencias y medios. Desde la estrategia hasta la ejecución y medición, Adgage cubre todas las bases del marketing digital. Méritos que le han hecho merecedor de los Premios Tu Economía 2024 en la categoría de innovación digital.

En 2021, el grupo editorial italiano Mondadori se unió al equipo a través de su filial AdKaora, y en 2023, Mondadori adquirió el 100% de Adgage permaneciendo los socios iniciales en el equipo directivo. Esta alianza no solo ha fortalecido la presencia de Adgage en España, sino que también ha abierto puertas en Portugal y Latinoamérica, con la oficina de Madrid como centro de operaciones internacionales. El portafolio de Adgage destaca por sus formatos publicitarios innovadores y adaptables a cualquier dispositivo digital, y que permiten, tanto a las marcas anunciantes como a los medios y a los editores, sacar el máximo partido a las ventajas y características de cada pantalla, especialmente la de los móviles. Con énfasis en la geolocalización, personalización e interactividad, pilares fundamentales del éxito de este entorno. En resumen, Adgage es una empresa española pionera en innovación digital, ahora integrada en el prestigioso grupo Mondadori. «Juntos compartimos una pasión por la innovación en publicidad y medios de comunicación, manteniéndose siempre a la vanguardia del sector», apunta el fundador de la compañía Gonzalo Guzmán.

Pedro Saura, presidente del Grupo Correos Archivo

Correos /Premio a Soluciones Innovadoras para favorecer la Inclusión Financiera. Correos ofrece una amplia gama de servicios financieros para facilitar el día a día a los ciudadanos y ciudadanas allá donde se hallen con el objetivo de no dejar a nadie atrás. De este modo, las soluciones de Correos pretenden que toda la ciudadanía acceda a servicios financieros básicos que cubran sus necesidades más apremiantes, combatiendo tanto la brecha digital como el reto demográfico. Una de ellas, sin duda, es el acceso al efectivo. En una sociedad como la nuestra donde todavía predominan el uso de billetes y monedas para realizar las compras diarias y donde se tiene, sobre todo en áreas rurales, un acceso limitado a este tipo de medios de pago, Correos logra llevar efectivo a todos los rincones del territorio español gracias a su red de oficinas, sus carteros y carteras rurales y la colaboración con entidades financieras como Santander o Caixabank. Además, y como alternativa al dinero en efectivo, Correos también da acceso a los ciudadanos y ciudadanas a los medios de pago electrónicos. La Tarjeta Correos Prepago da una solución práctica para poder almacenar fondos en un monedero electrónico y realizar pagos seguros tanto en comercios físicos como en servicios en línea, o retirar efectivo. Pero además, ofrece la opción de contratar un IBAN español con el que realizar transferencias, domiciliar recibos o recibir la nómina o la pensión, y gestionar todas esas operaciones a través de la App Mi Correos Prepago.

El IBAN de la Tarjeta Correos Prepago, muy similar a la Cuenta de Pagos Básica, se ha mostrado como un instrumento muy eficaz para la bancarización de aquellos ciudadanos y ciudadanas en territorio español que, por su situación personal, hallan dificultades para abrir una cuenta bancaria. Esta tarjeta se puede adquirir y recargar en cualquier oficina de Correos.

Para el envío de dinero, Correos trabaja con Western Union, permitiendo a los usuarios enviar dinero a más de 200 países de manera rápida y segura, con la opción de notificación de llegada y mensajes adicionales. Los giros postales son otra opción ofrecida por Correos, permitiendo el envío de dinero de forma segura dentro de España y a otros países, con la garantía y confidencialidad que caracteriza a la empresa.

Finalmente, el cambio de divisas es un servicio ofrecido por Correos en colaboración con Global Exchange, que permite a los usuarios cambiar euros a más de 70 divisas diferentes, ya sea online o en las oficinas de Correos, con la opción de recibir la moneda extranjera directamente en el domicilio. Por tanto, Correos ofrece un catálogo de servicios financieros básicos y esenciales que alcanza a todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio español en un claro compromiso de la compañía pública de utilizar toda la capilaridad de su red y su capital humano para favorecer la inclusión financiera.

A través de estos servicios, prestados con unos elevados estándares de calidad y un carácter asequible y universal, Correos contribuye a la mejora de la productividad, el crecimiento económico, la equidad social y el bienestar general del país.

Francisco Javier Cid de Quevedo, presidente de TEAMnet Archivo

TEAMnet /Premio CaixaBank mejor Pyme. En el competitivo y cambiante mundo del software empresarial destaca una empresa española que ha revolucionado la automatización de procesos comerciales: TEAMnet. Fundada en 2009 y liderada por Francisco Javier Cid de Quevedo, desde el principio se marcó el objetivo de transformar la manera en que las empresas gestionan y optimizan sus procesos comerciales. Para conseguirlo se apostó por realizar una fuerte inversión en el desarrollo de soluciones propias de software que aprovecharan las últimas tecnologías con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de grandes y medianas compañías, motivo por el que se ha convertido en un referente en su sector a nivel nacional e internacional, compitiendo en un mercado de soluciones Software as a Service, reservado hasta ahora para las grandes compañías de software.

Con un equipo consolidado de ingenieros y profesionales altamente cualificados, su experiencia y conocimiento han sido fundamentales para el éxito continuo de TEAMnet, que durante más de 15 años ha apostado por la I+D, dedicando una cantidad de recursos significativos a la innovación continua. El objetivo principal de TEAMnet y de su plataforma integrada SIDIcom, es la automatización de los procesos comerciales complejos —más habituales en los negocios B2B—, abarcando las tareas que se realizan entre la identificación de oportunidades que se gestionan en el CRM hasta su contabilización en el ERP. Tal y como comenta Francisco Javier Cid de Quevedo, «este es un proceso muy amplio que, por lo general, no se encuentra correctamente automatizado, lo que conlleva multitud de errores, retrasos e ineficiencias». Según los últimos análisis y estudios, el impacto de este tipo de proyectos de digitalización de la operación comercial supone una mejora de la eficiencia operativa cercana al 90% y un impacto financiero estimado de hasta el 5% de la facturación. TEAMnet, merecedora del premio Caixabank Pyme del año, ha expandido su presencia internacional con proyectos y clientes en países como Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Colombia, Filipinas, Alemania o Arabia Saudí, lo que demuestra la capacidad de la innovación española para ofrecer soluciones en el mercado internacional del software.

Carmen Salamero Sáez, Directora de Recursos Humanos de LVMH Beauty Iberia, LOEWE Perfumes Worldwide, Moet Hennessy, y Coordinadora de Recursos Humanos de LVMH en Iberia Archivo

LVMH / Premio a la Mejor Empresa Líder en Desarrollo de Carrera Profesional. LVMH es el conglomerado multinacional francés líder en el sector del lujo y propietario de más de 75 prestigiosas marcas a nivel mundial. Esta destacada empresa ha demostrado un firme y continuo compromiso con el desarrollo y la inserción de jóvenes talentos en el mundo empresarial. Este compromiso es evidente en su fuerza laboral, donde el 30% de sus empleados son menores de 30 años, lo que refleja una apuesta decidida por las nuevas generaciones.

En su esfuerzo por fomentar el talento juvenil, LVMH colabora estrechamente con reconocidas escuelas de negocios. Un ejemplo destacado de esta colaboración es su relación con EAE Business School Madrid, una de las instituciones educativas más prestigiosas de España y Europa. LVMH mantiene una sólida y fructífera relación con esta escuela desde hace más de seis años. «Como parte de nuestra estrategia, mantenemos una comunicación frecuente y transparente con los departamentos de carrera de nuestras escuelas partner, asegurando que sus estudiantes sean los primeros en recibir información sobre las oportunidades disponibles en LVMH», explica Carmen Salamero Sáez quien ocupa varios puestos clave dentro de la organización, incluyendo el de Directora de Recursos Humanos de LVMH Beauty Iberia, LOEWE Perfumes Worldwide, Moet Hennessy, y Coordinadora de Recursos Humanos de LVMH en Iberia

Además, comparte su valiosa experiencia como profesora de Luxury Brand Management MBA en EAE Madrid.

LVMH no se detiene ahí. Cada año, la compañía lanza el INSIDE LVMH Certificate, una experiencia de aprendizaje en línea única y enriquecedora diseñada para jóvenes interesados en la industria del lujo. Este programa es una excelente oportunidad para que los estudiantes se adentren en el mundo del lujo y adquieran conocimientos valiosos que les serán útiles en su futura carrera profesional. En 2023, cerca de 2.000 estudiantes en España obtuvieron este prestigioso certificado, lo que posiciona al país como el cuarto en número de certificaciones a nivel mundial. Este logro subraya la eficacia y el atractivo del programa entre los jóvenes talentos.

Además de estas iniciativas educativas, LVMH también participa activamente en ferias de empleo y organiza acciones exclusivas que permiten a los estudiantes conocer el grupo de primera mano. Estas acciones incluyen la realización de retos, dinámicas y proyectos que permiten a los estudiantes aplicar su creatividad y conocimientos en un entorno real y dinámico. Estas actividades no solo benefician a los estudiantes al brindarles una experiencia práctica valiosa, sino que también permiten a LVMH identificar y conectar con los líderes del futuro.

AWS prevé invertir 15.700 millones de euros en ampliar los tres centros de datos en Aragón AWS

AWS/ Premio a la Mejor Innovación e Inversión en Cloud. La Razón ha decidido otorgar el Premio «Innovación en Inversión en Cloud» a Amazon Web Services (AWS) por haber sido no solo el primero de los grandes hiperescalares (proveedores de cloud computing) en apostar por España para abrir una de sus regiones «cloud», sino por el firme compromiso de la compañía por nuestro país. No en vano, AWS anunciaba recientemente la mayor inversión que una empresa ha hecho en nuestro país: 15.700 millones de euros que permitirán no solo la ampliación de sus tres centros de datos situados en Aragón, sino el apoyo de 6.800 puestos de trabajo en la región y más de 17.000 en toda España.

Las zonas cloud son especialmente importantes para la economía digital, puesto que permiten tener una menor latencia a estos recursos que están en la nube y el acceso a unos servicios innovadores que son fundamentales para la mayoría de las empresas y ciudadanos (que Netflix funcione más rápido, es ejemplo de esto. Muchas empresas usan la nube y la latencia es clave). La Región AWS en España permitirá también a las empresas y organizaciones que tengan requisitos legales y normativos de residencia de datos almacenar de manera segura su contenido en España, con la garantía de que mantendrán control total sobre la localización de sus datos. Algo que puede resultar crítico para muchas industrias, especialmente las altamente reguladas, como la banca.

«En Amazon Web Services (AWS), creemos que la innovación a través de la inversión en la tecnología sienta las bases del crecimiento de cualquier economía, convirtiéndose en motor de cambio para las empresas y para el país. Desde AWS, trabajamos constantemente en estos procesos de innovación con nuestros clientes y socios colaboradores, con los organismos públicos y con la propia industria para lograr que la tecnología se convierta en un aliado útil y con resultados patentes», asegura Suzana Curic, Country Lead de Amazon Web Services en Iberia.

Esta infraestructura dará apoyo a millones de clientes de AWS en el mundo y, especialmente, a los de España, incluyendo el 80% del Ibex-35, más de 10.000 pymes y prácticamente todos los unicornios, a los que ofrece alojar sus datos en el país y obtener la latencia más baja. «Se trata de una inversión enfocada en la innovación y la transformación digital de las empresas, pero también responde a nuestro compromiso con España, favoreciendo su crecimiento económico –aportando 21.600 millones al PIB nacional–, el desarrollo del empleo –apoyando 17.500 empleos a tiempo completo de forma anual– y del talento local, donde AWS ha formado ya a 200.000 españoles en competencias digitales avanzadas», concluye Curic.