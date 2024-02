Dos de cada tres alquileres son de alto riesgo para las finanzas de sus inquilinos

Los precios de los alquileres están en máximos históricos. Y el hecho de que los salarios no puedan seguir el ritmo de subida de las rentas está provocando que una inmensa mayoría de familias se estén viendo obligadas a realizar un esfuerzo financiero tan importante que pone en riesgo sus finanzas. El 65% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en alquiler en España tiene un precio que supera el umbral de lo razonable, según advierte la plataforma inmobiliaria Idealista. Esto significa que no es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30% de los mismos al pago de la renta. Aunque para estar por debajo de ese umbral se debería pagar un alquiler máximo de 767 euros mensuales, el precio mediano de un piso de dos habitaciones se situaba en España en el cuarto trimestre de 2023 en 899 euros mensuales, según explica Idealista.

El reparto de alquileres razonables no es homogéneo y la escasez de los mismos es especialmente llamativa en los grandes mercados, con Palma de Mallorca y Málaga a la cabeza. En las capitales balear y de la Costa del Sol solo un 6% de los pisos de dos habitaciones son económicamente aptos para una familia con los ingresos medios de la ciudad. En Málaga, el precio razonable de un alquiler se sitúa en 755 euros mensuales, mientras que el precio de mercado de un piso de dos dormitorios en la ciudad alcanza los 1.028 euros. En Palma, el precio razonable sube hasta los 913 euros, pero el precio de mercado es de 1.419 euros. A continuación se sitúan Alicante y Barcelona con el 14% de los pisos con precios por debajo del límite razonable, y Valencia, con el 17% del parque apto para los alquileres razonables.

En el lado opuesto se sitúan las ciudades de Zamora y Palencia, donde el 97% de los pisos de dos habitaciones serían accesibles para una familia de ingresos medios. Les siguen las ciudades de Teruel (96%), Ciudad Real (94%), Soria (94%), Jaén (92%) y Cáceres (92%).

Limite financiero

El sector financiero aconseja que una familia no destine más del 30% de sus ingresos al pago de una vivienda -ya sea en régimen de compra o alquiler- para no poner en riesgo sus finanzas personales. Sin embargo, los ingresos no son homogéneos en todas las capitales españolas, por lo que el límite del alquiler razonable varía entre unas y otras. Para elaborara su estudio, Idealista ha utilizado los datos de ingresos por hogar publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de cada capital de provincia y con esa cifra ha calculado cuál sería el máximo precio del alquiler que podrían pagar en cada una de ellas. La ciudad que tiene los alquileres razonables más elevados es San Sebastián, donde se alcanzan los 1.092 euros mensuales de presupuesto razonable. Le siguen Madrid (1.075 euros/mes), Barcelona (1.011 euros/mes), Melilla (997 euros/mes), Ceuta (983 euros/mes), Girona (980 euros/mes), Toledo (946 euros/mes), Bilbao (929 euros/mes), Palma (913 euros) y Pamplona (906 euros/mes).

En el lado opuesto, donde los alquileres razonables son más bajos, se encuentran Zamora (723 euros/mes), Huelva (729 euros/mes), Salamanca (742 euros/mes) y Alicante (744 euros/mes).

Según los datos del INE, los hogares españoles están compuestos por 2,4 personas de media, por lo que un piso de dos dormitorios sería la mínima unidad en la que debería instalarse una familia. En este caso, los pisos que cumplen con esta característica tienen un precio actual de mercado de 1.600 euros al mes en Barcelona, seguidos por los 1.419 euros de Palma, los 1.400 euros de Madrid, los 1.300 euros de San Sebastián y los 1.202 euros de Valencia. Por encima de los 1.000 euros se encuentran también Málaga (1.028 euros) y Bilbao (1.000 euros). En la parte inferior, en cambio, encontramos a Ciudad Real y Zamora, donde un piso de 2 habitaciones tiene un coste actual de 500 euros mensuales.

Las ciudades en las que las diferencias entre el precio razonable y el de mercado son más elevadas son las que exigen un mayor esfuerzo a las familias que viven de alquiler. Barcelona lidera la tasa de esfuerzo para alquilar una vivienda de dos dormitorios: las familias barcelonesas deben destinar el 44% de sus ingresos al pago del alquiler, una tasa que supera ampliamente el 30% fijado por los expertos. Por encima de ese esfuerzo se sitúan también las ciudades de Palma (43%), Valencia (39%), Málaga (38%), Madrid (37%), Alicante (35%), San Sebastián (33%), Las Palmas de Gran Canaria (32%), Bilbao y Segovia (30% en ambos casos). Por el contrario, la menor tasa de esfuerzo se da en Ciudad Real (16%), Teruel (17%), Palencia (18%), Jaén, Cáceres y Zamora (19% en los tres casos).