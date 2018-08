Dos de cada diez empresas utilizan las redes sociales para encontrar nuevos candidatos

La imagen que proyectamos en redes sociales se ha convertido en un aspecto clave a la hora de buscar empleo. Dos de cada diez empresas utilizan esta herramienta para encontrar al candidato idóneo para un puesto de trabajo, según el último informe de tendencias en recursos humanos de Randstad Research. Independientemente de que la compañía haya publicado o no la vacante en las redes sociales, el 21% de las empresas revisa los perfiles del candidato antes de una posible entrevista personal, ya que por esta vía “el profesional comunica aspectos de su vida que no expresa en una entrevista de trabajo y que el reclutador no quiere perderse”, tal y como explica Randstad en un comunicado.

Aspectos como el cuidado de la identidad digital profesional, a través de una imagen sincera y sin contradicciones, o la adaptación del perfil social a los intereses dentro del mercado laboral son “la clave del éxito” para conseguir impresionar a las empresas. No obstante, lo que posiblemente determine la decisión de la compañía son las publicaciones y comentarios en las redes. Desde Randstad recomiendan “evitar discusiones y comentarios fuera de tono con otros usuarios y mantener una actitud respetuosa en los debates” para no dañar su imagen digital.

La influencia de la identidad digital en el ámbito laboral y en los procesos de selección llega hasta tal punto que el 51% de las empresas españolas consultan los perfiles sociales de los candidatos antes de tomar la decisión de contratarlo y el 22% de ellas han descartado a un candidato entrevistado por su actividad en redes sociales, según el informe anual sobre el estado del mercado laboral, publicado por Infojobs.

Según este informe, el 87% de las empresas utilizan Facebook como fuente de información para conocer al candidato. Le sigue LinkedIn, utilizado en el 69% de los casos. En tercer lugar se encuentra Twitter, donde el 41% de las compañias consultan el perfil del aspirante. Por último, Instagram es la red social menos determinante del estudio, con un 32%, aunque su uso asciende al 42% en las empresas de menos de 10 empleados.

Los candidatos también ‘espían’ a las empresas

Ocho de cada diez candidatos se informa de la reputación de la empresa antes de apuntarse a una oferta de trabajo o de acudir a una entrevista, según una encuesta realizada a más de 3.000 aspirantes, elaborada por Infojobs. Además, el 70% de los encuestados afirma haber descartado a una empresa por su mala reputación.