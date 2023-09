El drama de compartir piso: una habitación cuesta un 73% más que en 2015, hasta los 445 euros de media

Con el curso universitario a punto de arrancar, la búsqueda de habitaciones en pisos compartidos está en su punto álgido y con ello llegan los dolores de cabeza. La oferta se ha hundido y los precios se han disparado. En concreto, según un estudio de Fotocasa, compartir una vivienda en España cuesta de media 445 euros al mes, es decir, un 50% más que hace 5 años (desde 2018) y un 73% más respecto a hace 8 años (2015, cuando costaba 258 euros de media).

Sólo hay que visitar algún portal inmobiliario para comprobarlo. Precio: 655 euros al mes. No, no es el alquiler de una vivienda completa, es el coste de una habitación en un piso compartido de Madrid. Vivir en el Paseo de la Castellana nunca ha sido barato, pero desde hace un par de años está al alcance de muy pocos bolsillos. El precio es aún más elevado si le sumamos los 55 euros de gastos mensuales que estima la agencia que lo anuncia a través de Idealista. Además, como es habitual, al entrar a vivir deberá abonar una mensualidad adicional en concepto de fianza y un mes de "gastos de administración", el nuevo término que usan muchas agencias para seguir cobrando los honorarios pese a que la Ley de Vivienda lo prohíbe. Otras han pasado a llamarlos "mes de fianza no reembolsable".

Por más de 700 euros tendrá que convivir con otras siete personas, aunque al menos contará con su propio baño. Para su fortuna, porque el resto de compañeros tendrán que compartir el único baño restante de la vivienda. En total, el propietario se embolsa más de 3.600 euros al, una cantidad que se eleva a incluso por encima de los 5.000 euros en viviendas con más habitaciones y precios más altos.

A medida que nos alejamos de las zonas más céntricas de Madrid los precios bajan, pero no se acercan ni por asomo a los que se registraban varios años años. Ana, de 25 años, cuenta a LA RAZÓN como hace seis años, cuando empezó a vivir en Madrid una habitación en Loranca (Fuenlabrada) le costaba mensualmente 230 euros. Ahora, habitaciones similares en la misma zona cuestan aproximadamente 350 euros, también hay un gran número de habitaciones de estudiantes en el centro de Fuenlabrada que se elevan hasta los 450 euros.

"El salario medio en España es de 2.100 euros al mes según la Seguridad Social. Si se tiene en cuenta que la recomendación de los organismos de control es no destinar más del 30% del sueldo a pagar la vivienda, la gran mayoría de demandantes no puede permitirse un alquiler de una vivienda entera, ya que ronda los 900 euros. El consistente encarecimiento del precio del alquiler de los últimos años ha llegado a sobrepasar los registros máximos históricos, lo que está obligando a los demandantes a darse por vencidos y a compartir vivienda, como solución habitacional al poder repartir gastos. Es la única vía por la que la mayoría de los jóvenes puede afrontar el pago de un alquiler", explica María Matos directora de Estudios y portavoz Fotocasa. No obstante, ya ni compartir vivienda es accesible, especialmente en algunas regiones.

Las comunidades donde más se ha incrementado su precio este año respecto al anterior fueron Canarias, con un 28,6% más; País Vasco, con un 12,2% más; Cataluña (+9,6%); Comunidad Valenciana (+8,1%); Madrid (+5,8%); Andalucía (+3,4%); Aragón (+2,0%) y Castilla-La Mancha (+0,4%). En el lado contrario, Asturias (-3,2%), Región de Murcia (-3,3%), Galicia (-4,7%) y Castilla y León (-4,7%) fueron las cuatro comunidades donde el precio interanual descendió.

En cuanto a los precios, hay seis las comunidades con un precio por encima de los 400 euros al mes en agosto de 2023 y son: Cataluña (565 euros al mes), Madrid con (502 euros), Navarra (476 euros), Baleares (474 euros), País Vasco (464 euros) y Canarias (423 euros). Le siguen con un precio inferior las comunidades de Comunidad Valenciana (367 euros), Aragón (352 euros), Andalucía (332 euros), Región de Murcia (296 euros), Galicia (292 euros), Asturias (288 euros), Castilla y León (267 euro), Castilla-La Mancha (249 euros) y Extremadura (226 euros). Sin embargo, respecto hace ocho años, el incremento del precio de las habitaciones se ha disparado por encima de un 50% en ocho comunidades, como en Navarra (+115,7%), Canarias (+91,6%), Cataluña (+82,6%), Comunidad Valenciana (+78,5%), Galicia (+56,3%), Madrid (+55,0%), Región de Murcia (+51,9%) y Andalucía (+50,5%).

Barcelona, la ciudad más cara para compartir una habitación

El estudio de Fotocasa analiza también el precio de los principales municipios españoles, donde se puede ver cómo la ciudad más cara para compartir una vivienda es Barcelona capital, con una media de 590 euros al mes. El resto de las ciudades analizadas por encima de los 400 euros al mes son: Bilbao (536 euros), L'Hospitalet de Llobregat (534 euros), Madrid capital (522 euros), Pamplona (504 euros), Málaga capital (463 euros), Villaviciosa de Odón (450 euros) y Getafe (446 euros). Asimismo, los incrementos interanuales más altos se dieron en Bilbao, con un 20,7% más, L'Hospitalet de Llobregat (+20,5%), Burjassot (+17,4%), Barcelona capital (+10,3%). Por el contrario, las ciudades más económicas para alquilar una habitación fueron Alcoy, con una media de 206 euros al mes, Jaén capital (240 euros) y Elche (249 euros).