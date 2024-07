Las dudas de BlackRock sobre la economía española

Dice el Gobierno que esto, me refiero a la «cosa económica», va como un cohete (ya puestos podían haber dicho que como un misil). No digo yo que no, ni tampoco que sí. Lo único que destaco es que nos están friendo a impuestos a los ciudadanos de a pie, autónomos, trabajadores y empresarios, y que todo tiene un límite al que me parece que nos estamos acercando peligrosamente. Estos días de mediados de julio muchos miembros de los colectivos anteriores están haciendo todo tipo de ejercicios de malabarismos para pagar las retenciones, el IVA, los impuestos de sociedades…. Y, además, llueve sobre mojado, porque todavía no hace un mes que tuvo lugar el «sablazo» del IRPF. Sin embargo, los que no comparten ese optimismo del marido de Begoña y su equipo son los responsables del mayor fondo privado del mundo, llamado BlackRock, que recelan de los datos que han salido últimamente. Tampoco es que estén abiertamente en contra, sino que manifiestan sus dudas. Y, eso, en un ámbito como el económico, en el que debe primar la confianza y la seguridad ya es mucho. ¿Quién tiene razón sobre la situación económica real? Ya lo veremos.

De momento en las seis próximas semanas dispondremos de un test de cómo están las cosas. Para hacer la valoración habrá que dejar a un lado la llegada de turistas procedentes del exterior y centrarnos en lo que hacen los nacionales. ¿Se irán o no de vacaciones? En caso de respuesta positiva, ¿estarán más o menos días de asueto que en años anteriores? Después de las anteriores, la tercera variable a tener en cuenta será el nivel de gasto. Eso de que los sitios como hoteles, restaurantes o atracciones turísticas estén llenos es un primer indicador, pero no el único, ni mucho menos. Puede haber un lugar abarrotado, pero en el que el consumo por cabeza sea inferior al que hubo el año pasado. Es tan solo un ejemplo. Los datos ya bastante perfilados llegarán a finales de agosto, es decir, dentro de seis semanas. Ese sí que será uno de los termómetros de la situación real de los españoles y entonces sabremos si tiene razón el marido de Begoña o los de BlackRock. En cualquier caso, por el momento, las dudas no son buenas, y más siendo de quién son.