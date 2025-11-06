EDP también mira a Estados Unidos para crecer

La energética lusa EDP prevé unas inversiones brutas de unos 12.000 millones de euros en el periodo 2026-2028 para impulsar la transición energética, con el foco puesto en su crecimiento en las energías renovables y las redes eléctricas, según la actualización de su plan estratégico anunciada este jueves.

La firma dirigida por Miguel Stilwell d'Andrade indicó que diseña esta 'hoja de ruta' en un contexto que estima de "creciente demanda de electricidad, con una mayor electrificación del consumo energético y una mayor capacidad de los centros de datos, siendo las energías renovables y las redes eléctricas las principales áreas de crecimiento".

El plan del grupo, cuyo accionista de referencia es la china Corporación de las Tres Gargantas (21,4%) incluye unas inversiones brutas de 7.500 millones de euros en EDP Renewables (EDPR), su filial 'verde', dirigidas, principalmente, a desarrollos de energía eólica, solar y almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), de las cuales aproximadamente el 60% tendrá por destino Estados Unidos.

Asimismo, contempla unos 3.600 millones de euros de inversión en redes eléctricas -dos tercios de ellos en la Península Ibérica (Portugal y España)-, reforzando así la cartera de generación de electricidad flexible y la base de clientes en la Península Ibérica.

EDP aspira así a un beneficio neto de 1.300 millones de euros en 2028, un 8% más que los 1.200 millones de euros que prevé ganar en 2025, impulsado, principalmente, por ese crecimiento en los negocios regulados y por una menor dependencia de las ganancias por la venta de activos.

En lo que respecta al resultado bruto de explotación (Ebitda), prevé que alcance los 4.900 millones de euros este año y se eleve hasta los 5.200 millones de euros al final del periodo de su plan.

Crece un 5% la retribución

Estas previsiones permitirán incrementar su dividendo mínimo hasta los 0,21 euros por acción en 2028, con un crecimiento en la retribución a sus accionistas del 5% con respecto a 2025, y con un 'pay out' de entre el 60-70% durante el periodo 2026-2028.

La deuda neta, que se sitúa en unos 16.000 millones de euros entre 2025 y 2026, bajará en 1.000 millones de euros -hasta los 15.000 millones-, en 2028, fortaleciendo así su balance, lo que respalda una sólida calificación crediticia 'BBB', con una mejora del ratio FFO/Deuda Neta de aproximadamente el 19% en 2025 a aproximadamente el 22% en 2028.

La nueva 'hoja de ruta' de la compañía también contempla una rotación de activos por unos 5.000 millones de euros, con ganancias promedio de 200 millones de euros anuales, y 1.000 millones de euros en ventas adicionales , lo que liberará capital para nuevas inversiones.