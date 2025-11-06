Grupo Fuertes recibe el Premio Cegos a las Mejores Prácticas de RRHH por su proyecto LAB19

Grupo Fuertes ha recibido el Premio Cegos a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos por LAB19, su laboratorio de Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes que impulsa la innovación y el talento dentro de la organización.

El galardón se ha otorgado en la categoría ‘Innovación y Tecnología’ entre más de 120 candidaturas presentadas en la XVI edición de estos premios, organizados por Cegos en colaboración con Equipos & Talento, un referente en el ámbito de la gestión de las personas.

LAB19, impulsado por Grupo Fuertes, holding empresarial al que pertenece El Pozo Alimentación, es un proyecto innovador que destaca por su capacidad para potenciar el desarrollo profesional de jóvenes talentos. Este laboratorio dinámico fomenta el aprendizaje y facilita que estudiantes universitarios adquieran competencias en innovación, liderazgo, habilidades de equipo y en el uso de tecnologías avanzadas a través de la Inteligencia Artificial.

Este espacio de Grupo Fuertes impulsa a lo largo del año diversos programas de innovación y challenges. Para ello, ha establecido alianzas estratégicas con universidades, asociaciones de altas capacidades intelectuales y centros especializados.

El jurado ha valorado para el reconocimiento de este galardón el enfoque humano e innovador de LAB19 y el fomento de una cultura en la organización abierta al aprendizaje.