El accidente del Boeing 737 Max, ¿un error de inteligencia artificial?

¿Hay precedentes de lo que está sucediendo tras los accidentes del 737 MAX en Indonesia y Etiopía?

Un posible antecedente es el accidente del Vuelo 981 de Turkish Airlines en marzo de 1974. El siniestro tuvo lugar en un bosque cerca de París cuando un fallo en el sistema de anclaje de una puerta de una bodega de carga provocó una descompresión explosiva que hizo estrellarse a un DC-10 matando a las 346 personas que iban a bordo. Dos años antes un American Airlines había tenido un problema idénticos pero los sistemas hidráulicos del avión aguantaron la descrompresión y no hubo víctimas. Las autoridades quitaron la licencia de vuelo al modelo dejando en tierra a la flota en todo el mundo. La investigación desemboco en la mayor demanda civil por indemnizaciones de la historia.

¿Es una medida exagerada que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) haya cerrado el espacio aéreo europeo a raíz del siniestro en Etiopía?

Los expertos consultados repiten que en la industria aeronáutica la primera premisa es la seguridad y por lo tanto no es una medida exagerada. La cantidad de pasajeros es colosal en todo el mundo. El número de pasajeros anuales está ya por encima de los 4.000 millones y ha habido periodos anuales en los que las víctimas mortales no han llegado a 50. Esta es una demostración clara de que lo primero es la seguridad en todos los sectores que componen la industria: fabricantes, aerolíneas, agencias de control... A pesar de que se trata de una medida muy importante no parece que haya indicios de que vaya a haber perjuicios a un sistema de transporte que crece todos los años más de un 4%.

¿En qué punto se encuentra la investigación en este momento y qué se puede esperar de ella en un futuro próximo?

En estos momentos cualquier hipótesis sobre la causa del siniestro es una especulación sin fundamento. Las investigaciones las realiza la agencia de seguridad del país en el que tiene lugar el accidente y la del país que ha fabricado el avión , en este caso la NTSB de los Estados Unidos. Cuando se tienen las dos cajas negras los investigadores tienen las causas del accidente cogidas por las riendas en cuestión de días. La investigación completa será más larga pero es probable que se emitan directrices de seguridad con mucha rapidez que permitan levantar el veto al 737 MAX. La causa de esto es que los investigadores de la NTSB no pueden tener más motivación para dar con la causa del problema ya que se trata de un avión crucial en el principal fabricante de los Estados Unidos y las repercusiones para Boeing pueden ser muy graves.

¿Qué causas se barajan como posibles en estos momentos?

Un ingeniero español con experiencia en investigaciones de accidentes aéreos con víctimas mortales cree que cuando se detecta un error humano evidente gracias a la grabación de las conversaciones de los pilotos no se producen medidas tan drásticas como cerrar el espacio aéreo en toda Europa. Este experto explica que los fabricantes, acuciados por las aerolíneas, intentan producir modelos cada vez más competitivos que hagan las operaciones cada vez más eficaces logrando mas carga de pago. Esto se logra haciendo más eficiente la estructura del avión y el rendimiento de los motores. A finales de los 80 Airbus certificó el modelo 320, un avión capaz de responder automáticamente sin concurso del piloto para descargar la estructura de cargas aerodinámicas por encima de unas parámetros que la pongan en peligro. Los sistemas de aviónica han sido muy mejorados y son ultramodernos. Sin embargo la causa habría podido ser un error en los sistemas de medición que alimenta los computadores que toman ese tipo de decisiones o directamente un mal funcionamiento del software del avión.

¿Qué papel juega el Boeing 737 en la aviación civil mundial?

A este avión se le ha llegado a definir como «la piedra angular de la aviación civil». Es el avión comercial de pasajeros más vendido de la historia: el año pasado el fabricante realizó grandes festividades con motivo de la puesta en servicio de la unidad número 10.000. Su diseño comenzó en 1964 y su primer vuelo tuvo lugar en abril de 1967. Existen varias versiones que van desde los 85 a los 215 pasajeros. Un dato habla a las claras del peso de este modelo en la industria: durante su época dorada en 2006 en cualquier momento había en el aire 1.250 Boeing 737 en todo el mundo, dos de ellos aterrizando o despegando en aeropuertos. El 737 MAX 8 es la nueva puesta a punto del modelo incorporando buena parte de las innovaciones que se diseñaron para el 787 Dreamliner. Actualmente se han matriculado 370 unidades del 737MAX, un modelo que está siendo comprado con entusiasmo por las compañías asiáticas de bajo coste. Según el portal FlightRadar24 el modelo 737 MAX realizó 8.500 vuelos por todo el mundo en la última semana de febrero.