El campo español rechaza el plan para renacionalizar la PAC

El sector agrario español ha rechazado con firmeza la propuesta que ha presentando la Comisión Europea sobre la PAC que debería aplicarse a partir de 2021, principalmente, porque considera que se da un paso en el proceso de renacionalización de esta política y porque habrá un recorte de su presupuesto, lo que significará una reducción de las ayudas directas en España que podría ser del 3,5 por ciento, aunque llegaría hasta cerca del 13 por ciento si se tiene en cuenta la inflación; en el caso del desarrollo rural, la bajada sería del 15 por ciento. El elemento fundamental de las tesis planteadas por la Comisión Europea es que se deja libertad a los Estados miembros para que elaboren su Plan Estratégico dirigido a conseguir una serie de objetivos de obligado cumplimiento fijados a nivel comunitario. Eso podría dar lugar a que haya tantas políticas agrarias como países miembros y a que la PAC pierda la «C» de común.

Desde la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores señalan precisamente que, con su propuesta de reforma, la Comisión Europea multiplica la complejidad de la PAC actual, mina su carácter común y no responde a las necesidades que tienen actualmente los agricultores y ganaderos comunitarios. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos rechaza cualquier tipo de renacionalización porque «tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria y el medio ambiente». La Unión de Pequeños Agricultores ha señalado que «lo peor es que ellos mismos reconocen que la nueva estrategia no tiene un presupuesto firme y, en todo caso, mantienen el recorte para esta política»; asimismo, destacan que no simplifica la ejecución de la PAC, sino todo lo contrario. Desde la Unión de Uniones también han valorado negativamente la propuesta presentada en Bruselas el pasado viernes. Finalmente Cooperativas Agroalimentarias han asegurado que los nuevos planes estratégicos nacionales de aplicación de la PAC son «un claro riesgo de renacionalización y un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado único».

Los ministros de Agricultura de la UE realizarán un primer debate sobre esta propuesta a mediados de este mes cuando se reúnan en Luxemburgo. Sin embargo, hoy y mañana podrían tener un intercambio de puntos de vista durante su encuentro informal de cada semestre que celebran bajo presidencia de la delegación de Bulgaria en Sofia. La ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina no asistirá a esta reunión.