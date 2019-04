El Gobierno da por bueno el peor dato de desempleo de los últimos seis años

El Gobierno se conforma con el peor dato de paro en el primer trimestre de los últimos seis años. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aseguró ayer que los datos de la Encuesta de Población Activa, publicada ayer por el INE, «han sido más positivos» de lo esperado por el Ejecutivo. Calviño achaca al calendario el aumento del paro y la bajada de la ocupación, ya que el fin de la campaña navideña y la temporada baja en el sector turístico afectan negativamente al empleo. Según la ministra, pese a los malos datos, el mercado laboral ha experimentado una evolución positiva y un «notable dinamismo» en los últimos trimestres.

El Ejecutivo de Sánchez se empeña en maquillar los últimos datos de la EPA. La titular de Economía cree que la valoración de la encuesta debe ser positiva no porque los datos sean buenos, sino porque son «superiores a las expectativas y previsiones». «No hay un claro signo de desaceleración en la creación de empleo», dijo Calviño, quien estima que la tasa de paro podría situarse por debajo del 14% a finales de año.

La ministra pidió que se tuvieran como referencia los mismos trimestres y no se comparen «los datos de junio y febrero porque es como comparar la temperatura» de esos meses. El número de parados hasta marzo creció en 49.900 personas, 20.500 más que en el mismo periodo del año anterior. Según Calviño, si no se hubiese registrado un aumento de la población activa, no se habría registrado variación intertrimestral en el desempleo. Además, sostuvo que los datos de la EPA no llevan a «ninguna conclusión negativa» respecto al impacto de la subida del salario mínimo en el paro. La ocupación bajó en 93.400 personas, el empleo indefinido aumentó en 89.900 y el temporal bajó en 185.800.