El Pacto de Toledo acuerda que el IPC gane peso en el alza de las pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo propondrá que se establezca una nueva fórmula para revalorizar las pensiones donde el IPC sea un elemento «troncal» y deja la puerta abierta a que la Mesa del Diálogo Social pueda añadir otros parámetros como salarios, productividad o el crecimiento del PIB. Los portavoces del Pacto de Toledo acordaron ayer redactar una nueva recomendación segunda que instaría a que se sustituya el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) por otro mecanismo en el que la inflación sea fundamental. Las mismas fuentes incidieron en que se ha llegado a un consenso para que la recomendación segunda del Pacto de Toledo –que se volvía a debatir la Mesa y Portavoces de esta comisión– garantice que no habrá pérdida de poder adquisitivo. Los diputados se mostraron partidarios de que la Mesa del Diálogo Social –compuesta por Gobierno, patronal y sindicatos– puedan incluir en la revalorización anual de las pensiones nuevos elementos que también las vinculen al crecimiento de los salarios o al de la economía. No obstante, los acuerdos del Diálogo Social deberían ser refrendados en el Congreso. Los portavoces parlamentarios se volverán a reunir el 9 de mayo para tratar de cerrar la redacción de esta recomendación y avanzar en el resto de asuntos que debe renovar el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Fuentes socialistas explicaron a Efe que en la recomendación sobre la revalorización no debe haber distinción entre pensiones, sean mínimas, contributivas o no. Fuentes de Ciudadanos remarcaron que su formación es partidaria de un nuevo mecanismo porque el actual IRP es «muy agresivo». El IRP, incluido en la reforma de 2013, desligó la revalorización de las pensiones de la inflación y la vinculó a la situación financiera de la Seguridad Social.