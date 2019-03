El PP propone extender los beneficios fiscales de los planes de pensiones a los de ahorro y a la vivienda

El PP ha comenzado hoy a delinear las líneas maestras de su programa económico de cara a las elecciones generales del 28 de abril con una propuesta que, en la práctica, supondría una importante rebaja fiscal para las familias. Su presidente, Pablo Casado, ha anunciado que su programa electoral incluirá una medida que ha denominado “blindaje fiscal” y que consiste en extender los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. Con la legislación actual, los beneficiarios de un plan de pensiones pueden desgravarse hasta un máximo de 8.000 euros o hasta el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. El PP también ha explicado que para que la jubilación no sea “otra oportunidad de que Hacienda se coma el ahorro de los españoles”, la medida incluye que, a la hora de jubilarse, cuando se rescate el ahorro, no se tenga que pagar ningún impuesto ni por lo que se invirtió ni por los intereses, rendimientos y ganancias que hayan generado con cualquiera de los dos planes o la vivienda. En la actualidad, en el momento en que se rescata un plan de pensiones hay que tributar a Hacienda por el mismo.

La medida anunciada por Casado supondría, en la práctica, recuperar la desgravación por compra de vivienda habitual que eliminó Mariano Rajoy en 2012, cuando la recesión obligó a los gobiernos europeos a tomar duras medidas de ajuste. Esta ayuda nunca ha sido bien vista por organismos como el FMI, que consideran que distorsiona el mercado inmobiliario dado que su importe acaba repercutiendo en los precios.

Casado ha explicado que lo que el PP pretende con esta propuesta es que a los pensionistas no se les penalice por “haberse esforzado y ahorrado cuando se jubilen o necesiten ese dinero una vez que ya no tienen más ingresos”. Con el modelo actual, ha dicho, los españoles sólo pueden ahorrar para su jubilación en planes de pensiones, una limitación que supone no solo una barrera a la libertad económica, sino una limitación del bienestar.

Casado, que ha hecho el anuncio en la clausura de la Convención de Bienestar Social que el PP ha organizado en Ferrol, ha explicado que su medida no afectaría a la prestación pública, sino que mejoraría el bienestar de los jubilados. Asimismo, ha incidido en que propuestas como ésta, demuestran que el PP es el partido que, además de preocuparse de los pensionistas de hoy, lo hace por “los futuros pensionistas”.