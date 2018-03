El PSOE considera «positiva pero insuficiente» la subida de hasta el 3% de las pensiones

El PSOE ha confirmado esta mañana su negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Ejecutivo. Los socialistas entienden que se tratan de unas cuentas “no redistributivas” y que cronifican las bases de crecimiento tradicionales, cuando “lo que necesitamos es modernizar el tejido productivo”. En estos términos se ha manifestado el secretario económico del PSOE, Manuel Escudero, que en rueda de prensa ha confirmado que no se trata de “un no es no”, sino que los socialistas presentarán en el plazo de enmiendas a la totalidad una propuesta alternativa de PGE. Escudero ha valorado que el escenario macro que dibujan las cuentas es de “un país irreal que no se corresponde con la percepción de los ciudadanos”.

En cuanto a la subida de las pensiones mínimas de hasta un 3% anunciada por Moncloa, los socialistas valoran el anuncio como “positivo aunque insuficiente”, porque consideran que se debe establecer un escenario estable en base al IPC y no depender de anuncios puntuales. En Ferraz entienden que esta guerra de cifras, la del 2% que dijo ayer Rivera y la del 3% que ha anunciado hoy el Gobierno, corresponde a una “pugna demoscópica” en la que no se priorizan los intereses de los pensionistas sino el rédito electoral.