Los emprendedores de los 100.000 euros

Carlos Delgado, creador de LevelUp, la escuela de negocios especializada en formar e impulsar a empresarios, emprendedores y pymes, nacida en Alicante en 2012, se dio hace unos días un auténtico baño de masas en uno de los pabellones del centro de convenciones Ifema. La afluencia de personas que acudió al evento «Reinicia tu Negocio» superó todas las expectativas, con casi 4.000 participantes en el primer día de los tres que duró dicho encuentro.

Como si de una estrella de rock se tratara, desde el fondo de un escenario iluminado por destellos intermitentes de luz azulada, se podían escuchar los vítores y aplausos de un público exultante y emocionado de compartir espacio y tiempo con Delgado, creador de un método que va más allá de la educación empresarial, y que combina el desarrollo profesional del empresario con estrategias que utilizan las grandes compañías, adaptadas al entorno de las pymes. Un método que está cosechando grandes éxitos, pues ya son más de 52.036 los empresarios formados hasta la fecha, según datos aportados por la compañía.

Los empresarios necesitan formación para gestionar sus negocios. Se puede ser un magnífico profesional y tener el mejor producto o servicio, pero de nada sirva esto si no se sabe vender

LevelUp es una escuela de negocios muy distinta a las habituales. «Somos conscientes de que estos empresarios necesitan formación para gestionar sus negocios. Se puede ser un magnífico profesional y tener el mejor producto o servicio, pero de nada sirva esto si no se sabe vender», dice Delgado. A Carlos no le gusta que se le compare con un «coach». Remarca, ya fuera del escenario, que LevelUp es «una escuela de negocios seria, con una propuesta formativa bien pensada y con diferentes metodologías orientadas al cambio».

De los más de 52.000 empresarios formados hasta la fecha, hay 600 negocios que facturan 100.000 euros más que cuando empezaron con LevelUp, explica orgulloso Delgado. Este exempleado de Huawei relata cómo nació la idea de LevelUp (cuya traducción sería «subir de nivel»). «Mi padre era tapicero, un maestro en su oficio, pero a pesar de su habilidad, no ganaba lo suficiente. En aquel entonces, yo trabajaba en una multinacional y me di cuenta de que podía aplicar las estrategias empresariales de las grandes compañías al pequeño negocio de mi padre. Así nació LevelUp. Nuestro objetivo era proporcionar formación práctica a quienes necesitaban aprender a llevar una contabilidad adecuada y gestionar sus negocios de manera eficiente. Dejé Madrid, un trabajo estable y volví a mi Alicante natal. Hemos ayudado a más de 52.000 empresarios a cambiar sus vidas y sus negocios en estos diez años», rememora con orgullo.

Las 9 dimensiones profesionales

La metodología de LevelUp se basa en «Las 9 Dimensiones Empresariales: único modelo de negocio avanzado para PYMES». Un innovador método formativo basado en la experiencia de Delgado, para una transformación personal y profesional orientada fundamentalmente a resultados. «Esta innovadora formación al alcance de todos es intensiva, cien por cien práctica, y aplicable desde el primer día en cualquier negocio o empresa, independiente de su sector, tamaño o ámbito geográfico», explica Delgado.

Level UP ha pasado de empresa emergente a superar los tres millones de euros en ventas en solo cinco años. Hoy en día el equipo lo componen más de 50 profesionales y recibe a más de mil empresarios presenciales al mes. «El crecimiento ha sido gradual, en 2013 éramos ocho personas. Empecé dando charlas gratuitas a los asociados y en 2017 se produjo nuestra expansión nacional», explica Delgado. Ahora vienen en masa a escucharle, como en el último evento empresarial en Ifema, cuyo coste de entrada por tres días de formación más un kit de bienvenida fue de 249 euros.

No estuvo solo, en el escenario le acompañaron otros emprendedores como Enrique Tomás, el jamonero que factura ya más de 200 millones de euros con su negocio de venta de jamón, el conferenciante internacional Victor Küppers, Vicente del Bosque, Irene Villa o Jordi Cruz.

Historias de superación

Por Ifema recalaron otros emprendedores que se han formado con LevelUP y que les ha ido bien, mejor dicho, muy bien. Las cifras hablan por sí solas: sus negocios han superado ya una facturación de 100.000 euros. Por este logro, se les dedicó una mención especial y tuvieron el honor de pisar una alfombra roja al más puro estilo hollywoodiense.

Kim Fermisson estuvo entre las emprendedoras agraciadas. Es fundadora y gerente de Kimbe, un salón de belleza que está en Ciudad Quesada (Alicante). Montó su negocio en 2013 y facturaba 60.000 euros al año, unas cifras que ahora ha duplicado. «Trabajaba 15 horas al día. Todo cambió cuando empecé a tener equipo. Comprendí que tenía que escalar el negocio y no estar dentro de la cabina. Cambié el logo, hice reformas en el salón para enfocarlo al cliente ideal», recuerda. Kimbe está ubicada en un lugar en el que el 70% de su población es extranjera y Fermisson supo ver esta particularidad creando un equipo plurilingüe que habla inglés, español, francés y ruso. En 2019 quedó finalista de los premios Jovempa al Talento Empresarial Joven 2019. Cuenta que LevelUp le dio el empujón que necesitaba, y ahora es ella quien da formación online a otros emprendedores, sobre todo del sector de la belleza, para mejorar la gestión empresarial. Dirige un equipo de doce personas.

Joaquín Azorín es el heredero de un negocio familiar (Clínica Azorín). Un centro de fisioterapia que fundaron sus padres hace 30 años en Albacete. El negocio se expandió y se convirtió en una clínica médica especializada en el tratamiento integral de la columna vertebral, dolor crónico y enfermedades degenerativas del sistema músculo-esquelético y sistema nervioso central y periférico. Se ha situado entre los cinco centros más avanzados de España en su especialidad, explica Joaquín. Este empresario cuenta que entró en contacto con LevelUp justo después de la pandemia 2021. Informa sin ruborizarse que entonces facturaban 250.000 euros y hoy 750.000 euros. «Con nuestra tecnología damos solución a problemas antes impensables, sin tener que operar la espalda. Viene gente de toda España. También tratamos ictus, hernias de disco, protusiones, el síndrome de espalda fallida, tenemos tratamiento de estimulación magnética transcraneal, etc.)», dice mostrándose orgulloso. Comparte otro dato más. Y es que ha sido la primera clínica en financiar con bancos sus tratamientos.

Manuel Asís López, ingeniero de minas e ingeniero civil, tiene una dilatada trayectoria profesional en el sector IT. Trabajó en una startup en París, pero también en ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica mundial, en Nissan y Tubos Reunidos. En 2019 fundó, en el municipio de Baracaldo, junto a su hermano y socio Francisco Javier, HodeiCloud con el fin de ofrecer soluciones IT para facilitar el teletrabajo a pymes, profesionales y autónomos. "Nos dedicamos a ayudar a las pymes a navegar por el mundo digital", explica Manuel. de un modo simplificado. HodeiCloud , pasó de facturar cero euros en 2019 a 100.000 en 2022. "Al principio no sabía gestionar un negocio y en 2021 conocí Level-Up. Me enseñaron los 10 mandamientos de un negocio. Lo que importa es cómo el cliente percibe el servicio", cuenta de resumidamente. HodeiCloud ha alcanzado una facturación de 500.000 euros. "Hemos recibido ayudas de los fondos europeos y nuestro objetivo es cerrar 2024 con una facturación de un millón de euros, tres millones en 2025 y siete millones en 2026", adelanta este empresario a quien no le falta ambición.

Cinthya Thais Muñoz Magaña, tiene una empresa de marketing digital en Alicante (Diurnay Digital Strategic Consultancy-Marketing Digital). Su historia es otro caso de éxito. "Hemos pasado de facturar 15.000 euros al año a 670.000 euros". Cuenta que conoció a LevelUp cuando su empresa era solo un embrión. "La primera formación que era de nivel 1 y de 2 con LevelUp me impactó tanto, que mi principal objetivo fue automatizar la entrada de clientes en mi empresa y lo he conseguido", explica. Cinthya ha creado un equipo "poderoso". "A los empresarios nos lleva de cabeza la gestión de personal y gracias a la formación he aprendido que los resultados de mi equipo dependen de mí y que puedo conseguirlos". Esta emprendedora da también ponencias y charlas gratuitas de marketing.

Marcos Cano de la Fuente es el gerente de Solartec. Una empresa de Salamanca que se dedica al diseño e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica, autoconsumo y venta a red. Su historia con Level Up empieza en 2019. Unos años antes se había arruinado, perdió todo y se quedó con una deuda enorme a la que hacer frente. No le quedó más remedio que convertirse en autónomo sin una gran perspectiva de futuro. Pero pasó de facturar 80.000 euros en 2018, a facturar 5 millones en 2023. Ahora Solartec tiene delegaciones en Madrid, Cataluña y Andalucía.

Por su parte, en 2014 Rosa Canales fundó junto a su hermano Kivole, una empresa de fabricación de muebles y de interiorismo que está en Elche. En 2017 conoció LevelUp y sintió que alguien hablaba su idioma técnico, pero también el idioma del marketing y del emprendimiento. Ahora venden sus muebles a hoteles, residencias, geriátricos, tiene tienda online y también física. Son Máster del Club 100k. «Luchamos con Ikea, somos David y Goliat. Facturamos ya 1,5 millones de euros», presume.