Las empresas familiares cargan contra el Gobierno por el aumento de la presión fiscal, que pone en juego su competitividad

La XXVII edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrada los días 21 y 22 de octubre en Santander ha llegado inevitablemente a su fin. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, ha clausurado este evento asegurando que las cosas "tienen un límite", ya que aunque los empresarios deben pagar impuestos para generar bienestar social esto puede poner en juego su competitividad.

"Tenemos una presión fiscal alta. Hay otros países y otros continentes que no tienen la regulación que tenemos nosotros, con lo cuál, regulémonos para que nos permita competir", ha asegurado Rivera, quién ha recalcado que los empresarios no se quejan de los impuestos, sino en como estos condicionan su competitividad respecto a otros países europeos que no tienen esta normativa.

Rivera ha insistido en su mensaje: "No podemos tener la mayor presión fiscal o la mayor complejidad en medidas normativas y que España quiera ir por delante de Europa".

No obstante, aunque ha asegurado que el futuro "no está fácil" y está lleno de desafíos y retos, quiere compartir un mensaje de optimismo: "Las empresas familiares están más vivas que nunca" y "son las mejores del mundo", ya que, como ya dijo en el acto de inauguración oficial, estas piensan en el largo plazo, lo que les lleva a cuidar del origen, a las personas, a sus aliados y al planeta. "Cuánto más grandes sean nuestras compañías, más impacto positivo generaremos", ha señalado Rivera.

Por su parte, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido "la política de impuestos bajos" porque, a su juicio, "Cantabria y España no necesitan gobiernos más ricos, sino sociedades más prósperas".

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha querido despedir este evento señalando que "Cantabria es una región que no se entendería sin la empresa familiar", ya que estas representan el 96% del peso en el tejido empresarial, el 82% del empleo privado y el 62% de su economía. "Vuestros valores son un progreso para España. Son ustedes presente y futuro", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que es necesario crear un entorno que "elimine obstáculos", subrayando la importancia de contar con una ley para simplificar trámites administrativos, reducir la burocracia e impulsar proyectos estratégicos, que facilite a las empresas llegar tan lejos como les permita su esfuerzo.

También ha apostado por dotar a la comunidad autónoma de las infraestructuras de suelo, energía y comunicaciones "que las empresas necesitan", multiplicar la inversión en innovación, potenciar la Formación Profesional (FP) y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía de la sostenibilidad y la transformación digital. A su juicio, todas esas reformas son más eficaces y más estables cuando gobiernos, empresas y trabajadores van "de la mano", ha sentenciado.

En el evento celebrado en Santander también desvelaron que la ciudad que acogerá el próximo Congreso Nacional de la Empresa Familiar será Burgos en el año 2025. "Apostamos por la empresa", ha afirmado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.